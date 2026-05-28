"El Barça aún no ha hecho ningún movimiento por Remiro"

La dirección deportiva del FC Barcelona ha empezado con fuerza el mercado de fichajes de verano. Deco ya ha 'atado' a Anthony Gordon, que este jueves se someterá a las pruebas médicas previas a su anuncio como nuevo futbolista blaugrana, y está preparando una primera oferta formal al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. La carpeta del delantero argentino difícilmente se cerrará tan rápidamente como la del extremo inglés.

Aunque la prioridad absoluta de los responsables directivos culés es reforzar la parcela ofensiva y así ha quedado demostrado a las primeras de cambio, Deco también está explorando el mercado en busca de opciones para mejorar otras demarcaciones. La portería es una de ellas. Joan Garcia ha confirmado las enormes expectativas puestas en él y Wojciech Szczesny, con contrato hasta el 30 de junio de 2027, se ha erigido como un gran futbolista para hacer grupo, pero no ha acabado de generar consenso cuando le ha tocado jugar.

Uno de los guardametas a los que el Barça sigue atentamente es Álex Remiro. El futbolista navarro de 31 años tiene contrato con la Real Sociedad también hasta 2027, por lo que el año que viene podría llegar al club blaugrana con la carta de libertad, pero está dispuesto a cambiar de aires ahora.

Según informó el periodista de 'Noticias de Gipuzkoa' Mikel Recalde, en Anoeta ya saben que Remiro está abierto a salir en las próximas semanas y pedirán entre siete y diez millones de euros por el traspaso. De momento, sin embargo, la realidad es que la operación no es prioritaria para Deco, quién se ha informado sobre la situación del arquero pero no ha hecho ningún movimiento firme para ficharlo.

"De momento, ningún responsable del Barcelona ha contactado conmigo para el fichaje de Remiro. Él tiene contrato con la Real Sociedad y, si quieren ficharlo, deben hablar directamente con la dirección deportiva de la Real", ha explicado el representante de Álex, Francisco Valdivieso, en declaraciones al medio de comunicación árabe 'Erem News'.

Galimatías en la portería del Barça

Se avecina un mercado de fichajes con varios movimientos en la portería del Barça. Y es que, más allá de Joan Garcia y Szczesny, el club blaugrana tiene la intención de encontrar una salida a Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña una vez han finalizado sus respectivas cesiones al Girona y al Elche.

Kochen, Yaakobishvili, Astralaga... El futuro de muchos porteros con contrato está en el aire y llega el momento de tomar decisiones, tanto por parte de la dirección deportiva culé como por parte de los propios jugadores.