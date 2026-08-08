El Barça no debe temer por otro 'caso Ferran Torres'

Ferran Torres entra en su último año de contrato y si este verano no se resuelve ni un sentido ni en otro su situación con el FC Barcelona (ya sea mediante una renovación como blaugrana o con un traspaso) y todo queda como hasta ahora, el delantero valenciano podrá negociar libremente a partir de enero un próximo destino, pues termina en 2027 y entra en su último año de contrato. Una circunstancia que deja a los clubes en una posición desfavorable y que, en muchos casos, obliga a vender a la baja.

Ferran Torres: "Lo bueno es que tengo contrato y puedo esperar y decidir por mi cuenta" / Sportico

El Barça solo tiene dos casos en la primera plantilla de futbolistas cuya situación contractual expira el próximo 30 de junio. Uno es Ferran Torres. El club azulgrana no le ha presentado todavía una propuesta de renovación, aunque la intención sería hacerlo tras cerrar el mercado estival, mientras el PSG se ha interesado en un posible fichaje y las declaraciones del propio futbolista denotan que hay mucha incertidumbre sobre su futuro.

Tek, un caso 'atípico'

El otro ejemplo es el de Wojciech Szczesny, que renovó en 2025 por dos temporadas y, medio en broma medio en serio, ya no se atrreve a decir públicamente si será su último año en el Barça, club que le había sacado de una 'jubilación anticipada'. Lógicamente, la situación de Tek no preocupa en este sentido, pues además, el meta polaco no tiene ninguna intención de cambiar de aires.

Szczesny vuelve en pretemporada con su inigualable simpatía / Ferran Correas

La situación de la plantilla azulgrana

El resto de futbolistas del primer equipo del FC Barcelona tienen contrato, como mínimo, hasta 2028. Claro que siempre puede venir un equipo a fichar, o ser el club azulgrana el interesado en una venta, pero no darse la misma situación que con Ferran de que en enero pueda negociar con libertad con otro club, si así lo decide el valenciano.

Los blaugranas que terminan en 2028 son: Andreas Christensen (tras la reciente renovación), Alejandro Balde, Gerard Martín, Marc Casadó y Raphinha.

Tienen contrato hasta 2029: Héctor Fort, Cubarsí, Marc Bernal y Roony Bardghji. Y hasta 2030: Jules Koundé, Gavi, Pedri y Dani Olmo.

Por último, 5 futbolistas tienen todavía 5 temporadas por delante de contrato, pues firmaron hasta 2031. Son: Joan Garcia, Ronald Araujo, Eric Garcia, Fermín López, Lamine Yamal y los tres fichajes oficiales: Antonhy Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.

Toni Fernández, en una imagen de esta pretemporada / FCB

Atentos en el Barça Atlètic

Otra cosa son las situaciones contractuales de futbolistas del filial, algunos de ellos muy talentosos y de enorme proyección con los que convendría llegar a un acuerdo de renovación lo más pronto posible si el club quiere que sigan vistiendo de azulgrana, como es la intención por ambos lados.

Son los ejemplos de los primos Guille y Toni Fernández, de los dos 'Pedros' (Rodríguez y Villar), de Sama Nomoko o de Hafiz Gariba.

Afortunadamente para los barcelonistas, joyas como Ebrima Tunkara y Hamza Abdelkarim tienen vinculación hasta 2029; un año más para Joni Hernández y Nuhu Fofana (2030) y en 2028, todavía con margen de tiempo, terminan Ibrahim Diarra, Landry Farré o Shane Kluivert, otro que recientemente ha firmado su continuidad.