El Barça niega que haya subido los abonos

La vicepresidenta del área institucional, Elena Fort, ha abordado las consultas de los socios sobre el aparente aumento en el precio de los abonos. Fort ha querido aclarar de manera enfática que no se trata de una subida generalizada del 30%, como algunos han interpretado y así le trasladó algún socio desde la Asamblea de Socios Compromisarios 2025, sino de una serie de ajustes que responden a criterios específicos de organización y comparativa.

Según explicó Fort, los precios de los abonos se han situado en un rango que va aproximadamente del 10% al 30%, pero subrayó que estas cifras deben analizarse en el contexto adecuado. “No hay una subida de precio del 30%, hay una diferencia de entre un 10 y un 30%, pero no hay que compararlo con los precios de los pases de Montjuïc”, señaló. La vicepresidenta insistió en que la referencia correcta para valorar los cambios es el propio Spotify Camp Nou.

La referencia es el Spotify Camp Nou

Fort aclaró que, aunque en comparación con Montjuïc pueda parecer que hay un aumento, la realidad es que los precios deben aplicarse estrictamente al Spotify Camp Nou: “Respecto a Montjuïc, es evidente que hay una subida, pero hay que aplicar los precios al Spotify Camp Nou; no se pueden comprar con los pases de Montjuïc sino con los que había en el Camp Nou”, señaló. Con ello, la directiva busca evitar confusiones y proporcionar un marco de referencia claro para todos los abonados.

Ferran Olivé, tesorero del FC Barcelona, posa para EL PERIÓDICO ante una maqueta del Spotify Camp Nou en las oficinas del club / Manu Mitru

En ese sentido, la vicepresidenta explicó que los precios de esta temporada parten de los valores establecidos en el Camp Nou en 2023, actualizados únicamente según el Índice de Precios de Consumo (IPC). A esto se suma la creación de nuevas zonas diferenciadas, como las áreas de corners y goles, lo que ha requerido la fijación de tarifas específicas para cada sección. Este ajuste, según Fort, no constituye un aumento arbitrario, sino una adaptación necesaria a la realidad del estadio. En definitiva, Fort subrayó que no se trata de subidas de precio indiscriminadas, sino de ajustes justificados que respetan la estructura anterior y se adaptan a las nuevas zonas.