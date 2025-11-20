El Barça negocia la continuidad de Andrés Cuenca

Con un inicio titubeante y plagado de dudas en la zaga defensiva, muchas son las voces que apuntan a que la máxima prioridad para la dirección deportiva del FC Barcelona debe pasar por incorporar a un central zurdo que pueda acompañar a Pau Cubarsí, cumpliendo el rol de Íñigo Martínez la pasada temporada.

No obstante, como tantas veces ha sido la solución en el pasado, desde la Masia hay jugadores que pueden cumplir este rol si Hansi Flick los necesita, es el caso de Andrés Cuenca, quien ya debutó con el primer equipo en la Champions anterior. Pese a terminar contrato al finalizar esta temporada, el defensor ha pasado esta tarde por las oficinas del club, según información de 'Más que Pelotas'.

Andrés Cuenca tras debutar con el Barça / Marc Graupera

Los riesgos del sistema defensivo

Tras ser el líder de la línea defensiva la temporada pasada Íñigo Martínez terminó su vinculación con el Barça y puso rumbo a Arabia como agente libre, dejando la plantilla culer con cuatro centrales: Pau Cubarsí, Eric Garcia, Ronald Araujo y Andreas Christensen. Sin embargo, el no tener un suplente natural de Koundé ha desplazado en ocasiones a Eric al lateral, mientras que Christensen parece no terminar de encontrar la regularidad física, por estos motivos, parece faltar algo atrás.

Las dudas en defensa incrementan si tenemos en cuenta que el club catalán ha recibido 21 goles en 16 partidos disputados hasta la fecha, números que preocupan. Al encajar tanto, algunos se han preguntado si no sería mejor retrasar la línea defensiva unos metros y no jugar con un sistema tan expuesto que conlleve tanto riesgo, aunque no menos cierto es que ese mismo sistema trajo muchas alegrías en el pasado. Como sea, Hansi Flick ya ha dejado claro que no va a cambiar su manera de jugar, por lo que, más allá de las vueltas de Joan y Christensen, podría ser necesario sumar defensas a la rotación, sea acudiendo al mercado o mirando abajo.

Andrés Cuenca en el Mundial Sub-20 / Ailen Díaz / EFE

Andrés Cuenca ya sabe lo que es jugar con el primer equipo

Andrés Cuenca, con 18 años de edad, jugó 19 partidos con el Barça Atlètic en el curso anterior, pese a estar en edad de juvenil. Pero si un dato sorprende es que ya llegó a debutar de la mano de Hansi Flick en la campaña pasada, pues el 1 de octubre de 2024 (hace ya más de un año) entró al campo en el Estadi Olímpic Lluis Companys ante el Young Boys. Aun cuando solo disputó seis minutos más el descuento, que el entrenador teutón apostara por él puede indicar que la confianza del técnico en el canterano es grande. De esta manera, parece un movimiento inteligente que desde las oficinas de Can Barça se trabaje para prolongar su contrato.