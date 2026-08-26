El Barça negocia por un central zurdo para la cantera

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado internacional en busca de jóvenes talentos con capacidad para crecer dentro de La Masia. El último nombre que ha aparecido en el radar blaugrana es el de Mikael Baza, una de las promesas defensivas con mayor proyección del fútbol alemán.

Según informó Florian Plettenberg, de Sky Sports Alemania, el Barça está apretando para hacerse con los servicios del joven central, actualmente en las categorías inferiores del Hamburger SV. Las negociaciones entre ambos clubes están abiertas y el futbolista vería con muy buenos ojos dar el salto al fútbol español.

Un central zurdo con mucho futuro

Baza, nacido en enero de 2010, es un central zurdo que destaca por su capacidad para iniciar el juego desde atrás. Su buen trato de balón y su facilidad para encontrar pases tanto en corto como en largo le convierten en un perfil especialmente atractivo para un club como el Barça.

A pesar de su corta edad, ya ha competido con el HSV U19, enfrentándose a futbolistas mayores que él. Su físico, capacidad para defender en los duelos y lectura del juego le han permitido avanzar rápidamente dentro de la estructura del Hamburgo.

Además, el joven defensa cuenta con un vínculo familiar con el fútbol de primer nivel: es primo de Jonathan Tah, internacional alemán y actual referente defensivo del Bayern de Múnich. Un parentesco que añade interés a un jugador que ya estaba siendo seguido por diferentes actores del mercado europeo.

Otro factor que puede facilitar la operación es su situación contractual. Baza tiene contrato con el Hamburgo hasta junio de 2027, por lo que al club alemán le queda poco margen para retenerle a largo plazo si el jugador decide emprender una nueva aventura.

El Barça quiere llevarlo paso a paso

La idea del FC Barcelona pasa por incorporar al futbolista inicialmente al Juvenil A, donde continuaría con su proceso de formación antes de dar el salto al fútbol profesional. El objetivo, sin embargo, sería que su evolución le permitiera acercarse progresivamente al Barça Atlètic.

El filial blaugrana está inmerso en la construcción de una plantilla competitiva con la intención de dar el salto de categoría y volver a Primera RFEF después de quedarse a las puertas del 'play-off' la pasada temporada. En este contexto, el club está incorporando talento joven y jugadores con margen de crecimiento.

La posible llegada de Baza encajaría en esa estrategia. El Barça quiere adelantarse a otros grandes clubes europeos por futbolistas que todavía están en edad de formación y que, si cumplen las expectativas, puedan terminar llamando a la puerta del primer equipo.

El club ya ha puesto sus ojos en el joven central alemán y las conversaciones con el Hamburgo siguen avanzando. Baza podría convertirse así en una nueva apuesta de futuro para una cantera que continúa mirando más allá de las fronteras españolas.