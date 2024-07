El Barça necesita salidas para ir también a por Olmo

El Barça se siente optimista a la hora de poder cerrar el fichaje de Nico Williams. El jugador tiene la palabra y en el club azulgrana confían en recibir el 'sí, quiero' de Nico y, paralelamente, solucionar el aspecto económico y de 'fair play' para poder activar el pago de la cláusula. Ambiciosa, la entidad que preside Joan Laporta desearía después intentar también el fichaje de Dani Olmo, aunque para dar cabida a este segundo haría falta al menos una salida importante en la medular o la delantera.

La prioridad del área deportiva es poder materializar la incorporación de Nico Williams. La cumbre reciente desvelada por 'Jijantes' entre Deco y el representante del jugador, Félix Tainta, fue un paso más en el intento del Barça de hacerse con el extremo del Athletic. El balón está en el tejado de Nico, que deberá pronunciarse respecto a si acepta las condiciones y 'tempos' que le ofrece el club catalán.

En paralelo, el Barça no pierde de vista a un Dani Olmo que ha hecho una gran Eurocopa. Primero, porque la entidad que preside Joan Laporta todavía no tiene la luz verde de Nico. De no llegar esta, el jugador del Leipzig es el plan B. Y, segundo, porque aunque Williams vista de azulgrana el Barça está decidido a intentar también fichar al mediapunta egarense. Esta segunda operación se antoja, sin embargo, más complicada ya que no depende directamente del área deportiva culé.

Sin salidas importantes en el horizonte

Si se concreta la llegada de Nico, el fichaje de Dani Olmo solo sería viable si se diera al menos una salida importante en algún jugador del centro del campo o de la delantera. Es decir, a día de hoy el Barça no puede ofrecerle al mediapunta del Leipzig más que una declaración de intenciones. Lógicamente todavía hay tiempo para que el conjunto azulgrana pueda concretar algún traspaso, aunque el principal problema es que de los jugadores con caché no hay ninguno que parezca dispuesto a abandonar la disciplina azulgrana.

Así pues, Olmo deberá decidir entre esperar o decantarse por alguna de las propuestas que tiene encima de la mesa de equipos que sí podrían inscribirle ya. También es cierto que habrá que ver si el posible fichaje de Nico modifica la posición de algún atacante que pueda intuir que no gozará de muchos minutos y, en consecuencia, decida plantearse un cambio de aires.

Dani tiene dos 'balas' para ser culé, pero ninguna de ellas se puede calificar como sencilla: o bien que se frustre el fichaje de Nico Williams por negativa del jugador -porque si es por imposibilidad económica tampoco él podría firmar por el Barça- o bien que el club azulgrana lleve a cabo una importante venta en los próximos días o semanas.