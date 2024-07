"El Barça necesita un Mbappé para poder competir"

Después de encender las alarmas por el estado físico de Frenkie de Jong y ese maltrecho tobillo que no le dejó jugar la Eurocopa, Ronald Koeman se despacho a gusto en el torneo que organiza en el club de golf de Sant Esteve de Sesrovires.

Antes de arrancar esa Koeman Cup con la presencia de Esteban Vigo, Van der Saar, Nigel de Jong, Ricky Rubio o Víctor Sada, el seleccionador neerlandés hizo un canutazo para la prensa en el que, como de costumbre, hizo subir el precio del pan.

Acerca de la competitividad del Barça y sus opciones de hacer frente al Madrid de Mbappé, el neerlandés dijo que "el Barça tiene que quedarse con los mejores jugadores que tiene para no perder el tren. Ultimamente ha perdido el tren, comparando con el Madrid, de mucha distancia".

MUY LEJOS DEL MADRID

¿Se cree que el Barça tiene músculo para fichar a Nico? "No sé lo que pasa dentro, lo que es o no posible. Entiendo el interés por Nico, es un gran jugador, pero no sé si son rumores o intenciones. En los últimos años el problema del Barça ha sido que Messi está fuera, yo, Xavi. Lo mejor es respetar a las leyendas. El Barça tiene que estar arriba y ultimamente no está ahí para competir. Por la junta, creo que trabajan de una manera que no es buena".

UN MBAPPÉ

"Creo que en muchas cosas el Madrid es superior al Barça. El equipo que tiene es de futuro y sé que el Barça tiene gente joven muy buena, Lamine Yamal, Pedri, Gavi. Grandes jugadores pero el Barça necesita gente como Mbappé, que marcan diferencias en todos los sentidos. Si no tienes este tipo de jugadores, Messi...no es bueno comparar a Lamine con Messi. A su edad es impresionante lo que hace, pero hay que dar tiempo y tranquilidad. Como Messi hay uno en el mundo, no veremos algo así en el futuro".