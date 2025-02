El Barça necesita a Lamine Yamal

Lamine Yamal no se ha entrenado con el grupo en el último entrenamiento previo a la ida de semifinales de la Copa del Rey, un suceso que ha hecho saltar las alarmas en can Barça. El canterano subió a sus redes sociales una imagen de su pie ensangrentado después del partido de LaLiga ante Las Palmas, después de que un jugador rival le pisara y el árbitro no señalara falta.

No está confirmada su ausencia en el partido de este martes contra el Atlético de Madrid, pero la realidad es Lamine es un imprescindible para el equipo y que, cuando no está, se le echa mucho de menos. El Barça no conoce el triunfo en Liga cuando el delantero no está disponible: tiene un balance de un punto sumado de nueve posibles, con derrotas ante la Real Sociedad (1-0) y el Atlético (1.2), así como un empate con el RC Celta (2-2). El cómputo empeora aún más si lo ampliamos a los dos encuentros de la competición doméstica en los que el canterano ha jugado pero no como titular, en Pamplona frente a Osasuna (4-2) y contra Las Palmas en Montjuïc (1-2).

Además, entre todas las competiciones, el Barça ha ganado once de los doce partidos en los que él ha jugado más de 90 minutos (partido completo o sustitución en el tiempo de añadido con todo decidido). Solo ha concedido un empate, ante el Real Betis en el Benito Villamarín (2-2).

Estos datos demuestran lo importante que es el joven canterano para el equipo de Hansi Flick, quien aún tiene que encontrar la manera para que sus futbolistas rindan a un buen nivel sin el extremo en el campo. Con Lamine o sin él, los azulgranas deberán saltar al campo buscando una importantísima victoria de cara a la vuelta en el Metropolitano.