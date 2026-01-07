Palo de Minguella al fichaje de Cancelo: "No es un crack"

Era el final de agosto de 2023 cuando, a escasos minutos del cierre del mercado, el FC Barcelona incorporó cedidos a dos jugadores ilusionantes en aquel momento, Joao Cancelo y João Félix. No obstante, la temporada no fue como se deseaba, y los cero títulos conseguidos supusieron el fin de la era Xavi Hernández y de la etapa de ambos en la Ciudad Condal.

Ahora, un año y medio después, el Barça buscaba un central por la lesión de Andreas Christensen, pero el no haber encontrado alternativas ha provocado que la dirección deportiva se decante por incorporar al lateral ex del City y facilitar así que defensas como Gerard Martín, Eric Garcia e incluso Jules Koundé sumen minutos en el centro de la línea defensiva. Gracias a un formato de cesión, Hansi Flick tendrá a su disposición al hasta ahora jugador de Al Hilal, que no estaba disputando partidos ligueros en Arabia por el límite de extranjeros.

Cancelo con la Selección de Portugal / Denes Erdos / AP

"El mercado no te regala un defensa"

En este sentido, algunas voces se han mostrado muy en contra de su vuelta, ya que quedó muy expuesto en una semana tétrica ante PSG y Real Madrid en la que el Barça quedó eliminado de la UEFA Champions League y enterró sus opciones en Liga.

En la 'Cadena COPE', el periodista Dani Senabre expone su visión de los motivos que provocan esta visión negativa del movimiento: "Es un lateral que no defiende. El Barça necesita jugadores defensivos y Cancelo no lo es". Eso sí, Senabre reconoce que el internacional por Portugal "le gusta en ataque", aunque insiste en que "el Barcelona necesita un central por Iñigo Martínez o si me apuras dos por Andreas Christensen".

En la misma opinión apunta Minguella, pero de forma menos contundente, "Cancelo es un jugador de la factoría Mendes, que ya vino del Valencia, estuvo regular y no es un crack". Sin embargo, con una visión algo más realista, entiende que el equipo culer no haya podido incorporar a algún central, "si el Barça no tiene posibilidades económicas, el mercado no te regala un defensa, ya que hay que poner mucho dinero". De esta manera, Minguella concluye que João Cancelo se trata de "un parche".