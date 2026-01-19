El Barça ya sabe lo que necesita hacer para entrar en la regla 1:1

La travesía por el desierto financiero del FC Barcelona parece estar llegando a su fin. Según ha podido saber La Posesión, la entidad azulgrana ha realizado un sprint final en los despachos que le ha permitido situarse a una distancia mínima de la normalidad normativa. Actualmente, el club se encuentra a tan solo 14 millones de euros de alcanzar la ansiada regla 1-1 de LaLiga. Este escenario, que hasta hace poco parecía una quimera, cambiaría radicalmente la realidad del club, ya que le otorgaría la capacidad de reinvertir en inscripciones y fichajes cada euro que sea capaz de liberar o generar en sus arcas.

Un puzzle económico de precisión

Este acercamiento a la frontera del 1-1 no es fruto de un único movimiento, sino de una arquitectura financiera que ha sabido aprovechar diversas coyunturas. Uno de los pilares fundamentales ha sido la renovación estratégica de Frenkie de Jong. Al extender el compromiso del neerlandés hasta el año 2029, el club ha logrado un alivio inmediato en el fair play al poder espaciar las amortizaciones de su fichaje en más ejercicios contables, ganando un oxígeno vital en el presente.

Paralelamente, la gestión de la plantilla ante los imprevistos también ha jugado a favor de los números. La grave lesión de Gavi y la posterior determinación de la dirección deportiva de no acudir al mercado para fichar un relevo han tenido un impacto contable muy positivo. Esta decisión ha permitido al Barça rebajar prácticamente a la mitad el aval de 18 millones de euros que se depositó en su día para poder inscribir a toda la plantilla, lo que supone un alivio directo de 9 millones de euros en el balance del límite salarial. A este ahorro se suma la reciente entrada de nuevos partners comerciales que, según defiende la entidad, han terminado de apuntalar la cifra de ingresos en las últimas semanas.

El factor Ter Stegen: el último empujón

La pieza final para terminar de limar esos 14 millones que restan es la inminente salida de Marc-André ter Stegen. La cesión del guardameta alemán al Girona está prácticamente sentenciada y se espera que se oficialice durante esta misma semana con total seguridad. La operación está diseñada para que el impacto económico sea máximo en el corto plazo.

Al portero todavía le resta por percibir el 50% de su ficha correspondiente a esta temporada. En el acuerdo de préstamo, el conjunto gerundense se ha comprometido a asumir entre un 15% y un 20% de esa mitad restante, lo que se traduce en un ahorro aproximado de 1,5 millones de euros para el Barça por apenas seis meses de competición. Con este último movimiento, la directiva espera dejar el terreno abonado para que, una vez se abra la ventana de verano, el club pueda operar sin las restricciones que han marcado su día a día en las últimas temporadas.