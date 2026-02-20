El Barça ya sabe el multimillonario precio que pide el Atlético por Julián Álvarez

El fichaje de Julián Álvarez por el Barça no será nada fácil y, en estos momentos, hasta sería prácticamente imposible. El Atlético de Madrid sigue muy duro con su postura por el futuro del delantero argentino y no está demasiado dispuesto a venderlo en el próximo mercado de verano. El entorno del futbolista habría informado al club blaugrana que el club colchonero baraja una cifra de unos 200 millones de euros por la operación, según se informó en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'. Una cifra que es vista como absolutamente disuasoria y un aviso a navegantes de que Julián Álvarez solo se irá por una oferta muy fuera de mercado.

En el Atlético ya han ido avisando en las últimas semanas que Julián Álvarez no está en el mercado y el agente del futbolista ha asegurado públicamente que el club que lo quiera debe hablar directamente con la directiva rojiblanca antes de hacerlo con el propio jugador. Lo que no es un secreto es que Julián vería con buenos ojos una salida hacia un proyecto mucho más ofensivo para explotar sus condiciones como delantero y a un equipo que optara claramente por ganar la Champions, algo que en el Atlético puede ser difícil a corto plazo.

El Atlético es consciente de todo lo que se está moviendo alrededor de Julián Álvarez y hay un cierto malestar con algunas reuniones que podría haber tenido su agente para sondear opciones de futuro. Tiene contrato hasta el 2030 y una cláusula de 500 millones de euros, por lo que hay mucha tranquilidad contractual en el club colchonero. Es más, el Atlético quiere prolongarle el contrato a Julián, conscientes de que hay pocos delanteros como él en el mercado y con una edad que permite pensar en él a largo plazo.

El Barça no esconde que el perfil de delantero que busca es el retrato robot de Julián Álvarez. Quieren un goleador que se asocie bien con el equipo, que presione y trabaje, tenga gol y muchos movimientos rápidos en ataque. El perfil sería muy distinto al de Lewandowski, un '9' más estático y cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. Están valorando opciones en el mercado aunque entienden que es una posición muy complicada porque escasean futbolistas de primer nivel y rendimiento inmediato.

El club blaugrana solo se plantearía la opción Julián Álvarez en un escenario mucho más realista. La valoración del futbolista actual es de 100 millones de euros en una temporada en la que se ha mostrado muy irregular. El Atlético le firmó por 75 millones procedente del Manchester City, por lo que sacaría plusvalía de la operación aunque entiende que el precio puede ir mucho más allá ya que hay muchos equipos interesados. Chelsea y Arsenal también han preguntado por su situación y tienen músculo financiero para una operación que sobrepase los 100 'Kilos' si fuera necesario.

En el Barça solo podrían avanzar si Julián expresa claramente su deseo de jugar en el equipo blaugrana descartando así posibles competidores y forzando una venta al Atlético. Pero este escenario no se ha producido y Julián siempre ha sido muy respetuoso con el club que apostó por él pagando una millonada para sacarle del City. Hoy por hoy se trata de un fichaje más que complicado y el Barça está estudiando otras vías de jugadores interesantes y a precios más asumibles aunque no se tomará ninguna decisión hasta pasadas las elecciones presidenciales.