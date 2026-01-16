El Barça no mueve ficha y deja vía libre a Rayan para irse a la Premier

Rayan es uno de los nombres que el Barça tiene subrayados en el mercado sudamericano. El extremo zurdo del Vasco da Gama, que también puede ocupar la posición de ‘9’ y que tiene tan solo 19 años, siempre ha sido una aspiración de Deco, que ya recomendó su fichaje al Barça cuando estaba fuera de la estructura del club y ejercía de asesor de Joan Laporta.

El director deportivo blaugrana ha seguido monitorizando desde la distancia la evolución de Rayan, que tiene un físico privilegiado (mide 1,85 m) para ser un jugador de banda y que apunta muy buenas maneras.

El delantero carioca explotó en el segundo semestre de 2025 gracias a su técnico, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz. Cerró el curso con unos muy buenos registros ofensivos, firmando 20 goles. Solo faltó redondearlo con un título, pero su Vasco cayó en la final de la Copa do Brasil ante el Corinthians de Memphis Depay. Es un joven valor que cotiza al alza.

En principio, la hoja de ruta que se había trazado Rayan pasaba por completar el primer semestre de este 2026 en el Vasco da Gama, para intentar explorar todas las opciones de que Carlo Ancelotti se lo llevara al Mundial y, una vez se abriera la ventana de mitad de año, dar el salto al Viejo Continente.

No solo el Barça le observa. El Oporto lo tiene en la agenda y, según la prensa brasileña, el Bayern Múnich también estaría interesado.

Rayan juega en el Vasco da Gama con Philippe Coutinho / Matheus Lima/Vasco

Todo, sin embargo, se ha acabado precipitando. El futbolista ha cerrado un acuerdo salarial con el Bournemouth y ha emplazado a su actual club a traspasarlo.

Los ingleses, que aún no han presentado una oferta formal, estarían dispuestos a llegar hasta los 35 millones de euros de traspaso, una cantidad que satisfaría las aspiraciones financieras del Vasco da Gama, que atraviesa, desde hace años, importantes estrecheces económicas.

Si no ocurre un cambio de guion en las próximas horas, ahora todo apunta a que Rayan podría aterrizar este mes en la Premier League. De momento, esta última madrugada jugó con su equipo en el Campeonato Carioca.

El Barça, que mantiene línea directa con los agentes del delantero, ha estado al tanto de todos los movimientos que se están produciendo alrededor del jugador. Hay muy buena sintonía personal entre Deco y el entorno profesional del delantero.

La decisión desde la Ciutat Esportiva ha sido no entrar en juego, porque se considera que no tiene ningún sentido avanzar ahora ninguna operación que pueda interesar de cara al mercado de verano. El Barça no se va a precipitar.

La inacción blaugrana ha sido clave para que Rayan se decantara por el Bournemouth, un equipo que, en estos últimos años, ha funcionado como un trampolín deportivo y financiero para sus integrantes.

Sin ir más lejos, acaba de traspasar a su goleador, Antoine Semenyo, al City de Pep Guardiola por 72 millones de euros, lo que ha supuesto la mayor venta de la historia de la entidad, superando los 64,3 millones de euros que se embolsó cuando, en el verano de 2024, vendió a Dominic Solanke al Tottenham.

El Bournemouth sabe vender. Este último verano ingresó 126 ‘kilos’ por la venta de su pareja de centrales: el Real Madrid se hizo con el hispano-neerlandés Dean Huijsen (20 años), mientras que el PSG cerró al ucraniano Ilya Zabarnyi (22 años); ambos fueron traspasados por 63 millones de euros cada uno.