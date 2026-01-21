El Barça mueve ficha: contactos por Eduardo Conceiçao

Eduardo Conceiçao ha sido la gran revelación de la Copinha, el torneo de base más tradicional del fútbol brasileño, que termina este sábado en el estadio del Pacaembú (São Paulo). Este delantero total del Palmeiras, de 16 años (es de diciembre de 2009), se ha dado a conocer jugando la competición con el dorsal ‘10’ y siendo el benjamín de un equipo que cayó en los cuartos de final.

Sus dotes técnicos, con aquella técnica individual que atesoran los mejores futbolistas canarinhos, su capacidad goleadora —firmó un póker en uno de los partidos de la primera fase—, su visión de juego —ha repartido tres asistencias— y su polivalencia táctica, que le permite jugar en las tres posiciones del ataque y también como ‘10’, lo han situado en el foco no de los ‘torcedores’ del Verdão y de los scouts europeos presentes en Brasil.

El Barça, como hace todos los años, ha desplazado a uno de sus técnicos a São Paulo para tomar nota no solo de los talentos de la Copinha, sino también de los jóvenes que disputan el arranque del Campeonato Paulista, el principal torneo regional de Brasil, en el que participa seis equipos de la Serie A del Brasileirao.

El interés del Barça por Eduardo Conceiçao no ha surgido en esta Copinha, sino que ya se manejaban informes muy positivos de su paso por el Sub-17 del Palmeiras. Es más, el club había dado un paso adelante incluso antes del inicio de la competición.

Según ha podido saber y confirmar SPORT, los agentes del delantero brasileño fueron citados en diciembre en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Allí mantuvieron reuniones con João Amaral, que dirige del departamento de scouting culer desde el pasado verano, y con el propio Deco, máximo responsable del área deportiva.

En este encuentro, el Barça expuso que tiene a Eduardo bajo su lupa y supo, de primera mano, que la perla iba a firmar su primer contrato profesional (de tres años de duración hasta enero de 2029), ese mismo mes en el que cumplía los 16 años. Sin ese blindaje, el Palmeiras no lo habría puesto a jugar en la Copinha. De hecho, no lo alineó en la edición de 2025 porque no lo tenía blindado y no quiso correr riesgos.

Como hace el Verdão con todas sus joyas, le fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo que significa, a la práctica, que cualquier salida deberá ser pactada con la entidad que preside la magnate Leila Pereira.

Eduardo Conceiçao, el 'menino prodígio' del Palmeiras que gusta al Barça / Palmeiras

Para el Barça, Eduardo Conceiçao es una apuesta a medio plazo. Solo puede dar el salto a Europa en enero de 2028, cumplida la mayoría de edad, y, para entonces, el club confía en haber recuperado todo su músculo financiero.

Durante este 2026, el Barcelona no va a realizar ningún movimiento por Eduardo. Para seguir despertando interés, el joven futbolista deberá mantener su progresión, ahora en el Sub-20, y lograr que, en un corto espacio de tiempo, pase de la categoría de ‘menino prodígio’ a aprendiz de crack. Las sensaciones son muy positivas y está catalogado como una de esas promesas llamadas a convertirse en futbolista ‘top’.

Y, claro, Eduardo y su entorno profesional y personal deberán poner de su parte y mantenerse firmes ante la presión de la armada de la Premier League, que muestra una gran voracidad no solo en Brasil sino en toda Sudamérica, donde arrasa con auténticas operaciones de pesca de arrastre.