El último movimiento del Barça por Julián Álvarez

El FC Barcelona mantiene intacta su ambición por Julián Álvarez. Lejos de dar por cerrada la operación, el club azulgrana sigue convencido de que la estrella del Atlético de Madrid es una pieza estratégica para el nuevo proyecto y prepara ya el terreno para intentar su incorporación una vez concluya el Mundial. En los despachos del Camp Nou se asume que será una negociación larga, compleja y condicionada por múltiples factores, pero no se contempla su retirada del escenario, con la dirección deportiva decidida a esperar el momento adecuado para mover ficha.

Una última oferta que podría alcanzar los 150 millones

David Bernabeu, en el programa La Posesión de SPORT, ha revelado que el club azulgrana tiene preparado un último movimiento por Julián: “El Barça tiene previsto después del Mundial lanzar una última gran ofensiva por Julián Álvarez al Atlético de Madrid”, ha explicado, detallando además las cifras de la oferta: “La idea que se maneja es una propuesta de 135 millones de euros fijos, a la que se sumaría un paquete de variables que podría elevar la operación hasta los 150 millones”, una cifra que situaría al argentino entre los fichajes más caros de la historia del club.

El plan, en cualquier caso, está condicionado por una premisa clara: “Todo ello sin incluir jugadores en la negociación”, ha subrayado Bernabeu, ya que el Atlético de Madrid ha sido tajante en este aspecto desde el primer contacto. “El Atlético no contempla ningún tipo de intercambio de futbolistas”, ha insistido, dejando claro que la postura rojiblanca es firme en cuanto al modelo de operación.

Julián Álvarez contra el Barça en Champions / AFP7 vía Europa Press

“La partida continúa”

Pese a ello, en el Barça no se interpreta el escenario como un muro definitivo. “No es verdad que el Atlético no negocie. Hay figuras dentro del entorno del Atlético, como Mateu Alemany, que estarían dispuestas a valorar la salida si la cifra se acerca a los parámetros exigidos”, ha revelado también Bernabeu.

El ruido generado por el Real Madrid con su oferta fantasma de 150 millones no ha alterado la estrategia azulgrana, sino todo lo contrario. En el club se vivió con frialdad y absoluta continuidad en el plan previsto. “El día de la oferta del Madrid vi mensajes dentro del Barça que decían: ‘la partida continúa, nosotros a lo nuestro’”, ha concluido, reflejando el clima interno de tranquilidad pese al ruido externo del mercado.

Julián Álvarez, en un partido de la selección argentina / DPA vía Europa Press

Operación condicionada al fin del Mundial

La operación queda ahora completamente supeditada al desenlace del Mundial. En el club creen que, una vez finalizado el torneo, se abrirá una ventana más clara para negociar y poder activar de forma real la ofensiva por el delantero argentino. En el Barça son conscientes de que el escenario no será sencillo. El Atlético de Madrid mantiene una posición firme y el jugador está protegido por un contrato de largo recorrido, lo que obliga a diseñar una operación compleja y escalonada.

Sin embargo, en la dirección deportiva existe la convicción de que este tipo de oportunidades no aparecen con frecuencia en el mercado actual. Ven en Julián un perfil diferencial, difícil de encontrar en el mercado y que encaja en la idea de crecimiento del proyecto. Por eso, en el club se entiende que el esfuerzo económico podría estar justificado si se alinean todas las condiciones deportivas y de mercado.

Hasta la finalización del Mundial, el Barça esperará. Sin precipitarse, sin ruido y sin movimientos públicos, pero con la operación muy viva en los despachos del Camp Nou. El verano promete ser largo, y el desenlace de la operación Julián Álvarez sigue abierto.