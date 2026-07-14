El Barça, mosca con el PSG y renace la voluntad de renovar a Ferran

El futuro de Ferran Torres ha vuelto a situarse en el centro del mercado después de que en las últimas horas varias informaciones hayan dado por avanzada su posible marcha al Paris Saint-Germain. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, el FC Barcelona no tiene constancia de ninguna oferta del conjunto francés ni de que exista actualmente una negociación abierta para el traspaso del delantero valenciano, aunque sospecha que algo hay entre las dos partes. Hay cierto mosqueo en el seno de la entidad por las repetidas inferencias del PSG.

En las oficinas del club azulgrana ha sorprendido especialmente que se haya llegado a presentar la operación como cercana a cerrarse. El PSG puede seguir la situación de Ferran y Luis Enrique conoce perfectamente al futbolista por su etapa como seleccionador español, pero una cosa es el posible interés y otra muy distinta que se haya producido un movimiento formal. A día de hoy, el Barça no ha recibido ninguna propuesta procedente de París.

Ferran celebró con Flick / Valentí Enrich

Las primeras informaciones sobre el interés parisino ya apuntaban que no se habían producido contactos oficiales entre el PSG y el Barça. Sin embargo, otra cosa es los pasos que haya dado el PSG con los agentes del jugador y del propio Luis Enrique con Ferran.

Inicialmente, la postura del Barça respecto al atacante no es la de buscar una venta. La entidad mantiene su intención de renovar a Ferran, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2027. El objetivo es garantizar su continuidad y evitar que el jugador pueda entrar en el último año de vinculación sin que su futuro esté resuelto. La voluntad del club, según propias fuentes de la entidad, es afrontar las conversaciones una vez termine el Mundial y el futbolista pueda centrarse plenamente en su situación contractual.

Las mismas fuentes indican que los 7-8 millones que se le deberían pagar al Manchester City en caso de renovación de Ferran no son un obstáculo, pues la cantidad podría amortizarse sin problemas.

Diferentes papeles

Ferran se ha ganado esta apuesta con su rendimiento y su capacidad para responder cada vez que ha sido requerido. Su polivalencia, su facilidad para ocupar cualquiera de las posiciones del ataque y su progresión goleadora son muy valoradas por la dirección deportiva y por Hansi Flick. El delantero ha asumido diferentes papeles dentro del equipo sin perder competitividad y se ha convertido en una alternativa fiable tanto desde el inicio como saliendo desde el banquillo.

Luis Enrique y Ferran, en su etapa juntos en la selección española / EFE

Su renovación, según fuentes del club, ya formaba parte de la planificación del Barça antes de que reaparecieran los rumores relacionados con el PSG. Durante los últimos meses, el club ha contemplado ampliar su contrato, previsiblemente por dos temporadas más, para prolongar su vinculación hasta 2029. Las partes todavía deben sentarse para concretar las condiciones, pero la decisión deportiva del Barça es clara: quiere que Ferran continúe.

Una renovación o una venta

Otra cuestión será lo que pueda suceder si aparece una propuesta importante. Como ocurre con buena parte de la plantilla, el club escucharía una oferta que fuese considerada fuera de mercado, especialmente teniendo en cuenta su situación económica. Pero ese escenario no se ha producido. El Barça no ha puesto precio al delantero ni mantiene conversaciones para venderlo al PSG.

Ferran, por su parte, siempre ha defendido públicamente su compromiso con el Barça y ha evitado alimentar las especulaciones sobre su futuro. Cuando fue preguntado durante la concentración de la selección española por el supuesto interés del conjunto francés, prefirió desmarcarse del ruido generado alrededor de su nombre y centrarse en el Mundial.

Por tanto, la situación está lejos de una salida inminente. El PSG no ha presentado ninguna oferta de la que tenga constancia el Barcelona y la hoja de ruta azulgrana continúa pasando por sentarse con Ferran para negociar su renovación. El mercado permanece abierto y puede provocar movimientos inesperados, pero, a día de hoy, el plan del Barça no es desprenderse del ‘Tiburón’, sino asegurar su continuidad.