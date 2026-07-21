El Barça monitorizó a Mason Greenwood

La secretaría técnica del Barça rastrea el mercado en busca de planes A, B y C. Opciones más ambiciosas y otras más ‘realistas’ por si no se pueden abordar grandes operaciones. Deco y compañía se han ‘fajado’ estos años a la hora de reinventar los radares.

Deco, al teléfono en el palco de Montjuïc / Archivo

La situación económica que ha atravesado el club azulgrana ha ‘empujado’ a buscar alternativas ingeniosas y a explorar perfiles que, quizás, en otros contextos no hubieran sonado. Dentro de todos los nombres que se han rastreado estos meses y según pudo saber SPORT, la dirección deportiva llegó a tener encima de la mesa a Mason Greenwood.

Gran campaña

La temporada fue convulsa en el Olympique de Marsella y acabó un poco como el rosario de la aurora, pero en la primera mitad de curso Mason estuvo excelso. Llegó a la ciudad del sur de Francia tras destacar en el Getafe de Bordalás. Marcado por problemas extradeportivos, se marchó de la Premier para reflotar. Pagó casi 40 ‘kilos’ por él el Marsella al United y los acaba de pagar el Fenerbahce. No hay que olvidar que tiene solo 24 años.

Mason Greenwood celebra uno de sus goles con el Marsella en la Ligue 1 / EFE

Acabó la pasada campaña con 26 tantos y 11 asistencias. Es un perfil que puede actuar en cualquier posición de la franja de ataque, tanto por fuera como por dentro. Una zurda exquisita y una gran influencia en el juego. Despuntó muy joven en el Manchester United, tuvo ese mencionado escándalo fuera de los terrenos de juego (la justicia no terminó esclareciendo el asunto) que lo marcó muy pronto y desde hace un par de años ha encauzado su carrera.

Adeyemi y Gordon, las apuestas

Finalmente, para las alas se ha apostado por Adeyemi y Gordon. Pero el británico era un futbolista que gustaba. No pasó de esa fase inicial el interés del Barça y la carpeta se terminó archivando. Además, hay que recordar que el Barça apuesta también por el talento emergente de Jesse Bisiwu. El todavía futbolista del Brujas está previsto que aterrice los próximos días y el Barça pagará algo menos de 10 millones de euros por él.