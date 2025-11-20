El Barça monitoriza a Grimaldo

Pese a la difícil situación económica y contar con Alejandro Balde y Gerard Martín, más allá de opciones de la cantera como Jofre Torrents, el Barça sigue sin descartar acudir al mercado para reforzar la posición de lateral izquierdo.

Alejandro Grimaldo, canterano culer que brilla desde hace años en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, sería opción según información del reputado periodista Matteo Moretto en 'La Pizarra de Quintana'.

Grimaldo salva un balón espectacular cerca de la línea de banda / AP

Jugador y Bayer priorizan un movimiento a España

El internacional por España despierta el interés de muchos clubes en Europa, entre ellos el gigante alemán, ya que el Bayern de Múnich también lo estaría siguiendo de cerca, tal como explica el experto en 'mercato'. No obstante, al Bayer Leverkusen “no le gustaría que uno de sus mejores jugadores se fuera al Bayern de Múnich”, al tratarse de un rival directo. De esta manera, el movimiento hacia LaLiga gana posibilidades, ya que el jugador "priorizaría regresar a España", según información de Moretto.

En este contexto, habrá que ver que decide el FC Barcelona, que "está monitorizando un poco su situación sin movimientos concretos", tal como apunta la información. No obstante, hasta el momento las prioridades del club parecían otras, con el central zurdo, el delantero centro e incluso solventar el tema del extremo izquierdo (con la opción Rashford entre otras) como puestos a reforzar con más necesidad.

Sin embargo, el periodista italiano tiene claro que "si Grimaldo algún día toca la puerta y dice que quiere regresar a España, las partes no van a complicar ese fichaje".

La situación con el lateral izquierdo

Más allá de la buena temporada pasada de Alejandro Balde, los problemas físicos en este inicio de curso aumentan las dudas en las oficinas de Can Barça. Su principal competencia es Gerard Martín, que ha crecido de manera exponencial en el último año pero pasa por un perfil más defensivo.

La tercera opción es Jofre Torrents, que destacó en el Barça Atlètic e incluso ha llegado a debutar bajo la dirección de Hansi Flick, aunque no parece contar a día de hoy como jugador del primer equipo a todos los efectos, ya que no tiene minutos desde el 14 de septiembre en la goleada ante el Valencia.

Balde, en el partido ante el Brujas / Dani Barbeito

Es por estos motivos por los que, incluso si hay otras prioridades, no se puede descartar que la entidad presidida por Joan Laporta busque reforzar el lateral izquierdo en próximos mercados, sobre todo si la situación económica se normaliza.