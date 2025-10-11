"El Barça va a mirar a De la Fuente con el cronómetro en la mano"

Segundo parón internacional de la temporada y las lesiones de varios futbolistas de la selección española, sobre todo de los del Barça, ha centrado la mayor parte de los debates al respecto de esta situación. El último en sumarse a la lista de bajas con la 'roja' ha sido Dani Olmo, quien abandonó la concentración por un pinchazo en el gemelo que le podría dejar hasta un mes en la enfermería.

Todo ello, todavía, con el 'caso Lamine Yamal' bien candente. El delantero catalán fue convocado en el pasado parón y disputó casi la totalidad de todos los minutos habiéndose filtrado voltaren para mitigar la pubalgia que arrastraba. Lejos de reducirse, esta aumentó y causó baja con el Barça durante algunas semanas. En esta segunda ventana de partidos internacionales, volvió a ser convocado por Luis de la Fuente, pero el Barça remitió un comunicado médico en el que alegando que las molestias en el pubis habían reaparecido, por lo que no podría ir con el combinado nacional.

Además, por si fuera poco, el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona está a la vuelta de la esquina: se disputará el domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. Un encuentro de una importancia vital para ambos equipos en su lucha por alzar el título de Liga al finalizar la temporada.

"Si desde ahora no se empieza a cuidar a los jugadores, se perderán a los más importantes para el Mundial", dijo el periodista Joaquín Maroto en 'El Larguero' de la 'Ser'. "Aún quedan tres jugadores del Barça en la convocatoria de la selección y, desde Canaletas, le van a mirar con el cronómetro en la mano. Se va a montar otra vez el lío si Pedri cae lesionado, porque hay un clásico muy cerca", recordaba el citado periodista en dicho espacio radiofónico.

"La raíz del conflicto es el egoísmo del seleccionador, de los jugadores y de los clubes", reflexionaba Maroto y apuntó que el miedo empezará a invadir los despachos de los clubes: "Los clubes mandarán con desconfianza a los jugadores a la selección". Sin duda, una gestión en la que todas las partes deberán poner de su parte para el beneficio de sus futbolistas, quienes, al final, son los protagonistas de este espectáculo. Aunque, no hay que olvidar, que son los clubes los que pagan a los jugadores; no las selecciones.