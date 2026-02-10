Confidencial SPORT
FC BARCELONA
El Barça ya mira de reojo el roster para la próxima pretemporada
Ya se establecen contactos con perfiles canteranos de cara a su presencia en la pretemporada con el primer equipo
Cuando el curso actual entra en una fase absolutamente decisiva, con el Barça jugándose la vida en la Copa del Rey, con un mínimo margen en Liga sobre el Madrid y esperando para conocer rival en Champions, se mira de reojo más allá.
La pretemporada arrancará a finales del próximo julio. Será un verano atípico, con una Copa del Mundo que durará más de lo habitual y que provocará que una buena parte del primer plantel azulgrana se incorpore ya en agosto. Algo parecido a cuando aterrizó Flick en 2024.
Verano atípico
Apenas contó el técnico alemán con futbolistas de la primera plantilla las primeras semanas. Y ahí empieza un cásting para ver qué jugadores de La Masia tendrán la oportunidad de demostrar a Hansi que merecen un hueco en la élite.
De hecho, en el club ya se trabaja en silencio sobre ese aspecto. Recientemente renovó Juan Hernández con la mente puesta en empezar trabajando con Flick. También se espera la presencia de Jofre, Álvaro Cortés, Toni o Guille Fernández. Cada caso es particular.
Los hay que si no se quedan tendrán que salir cedidos para foguearse. Otros seguirán en el filial. Aunque todo pasa por esas primeras semanas. Dro fue el ejemplo este pasado de verano de que siempre hay opciones. Jofre también ha trabajado de forma habitual con Flick estos meses.
Y luego futbolistas como Tommy Marqués o Xavi Espart, que, pese a no hacer pretemporada a las órdenes de Flick, han estado o están muchas semanas a las órdenes del técnico de Heidelberg.
La Masia se consolida como pilar
Aún queda mucha tela por cortar y hay que definir diferentes situaciones dentro de la planificación. Y con unas elecciones de por medio y sin saber a ciencia cierta si seguirán tanto Deco como Flick se va con cierta cautela. Pero la estrategia se va trazando y la confianza del alemán en La Masia (este pasado domingo estuvo siguiendo el partido del Barça Atlètic ante el Barbastro en el Johan) es manifiesta. Vemos un sinfín de futbolistas formados en La Masia cada fin de semana.
