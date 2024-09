El Barça 'mima' a Raphinha

Raphinha es un jugador muy importante para el Barça. El vestuario lo sabe y por eso es uno de los capitanes de la plantilla. En su tercera temporada vestido de azulgrana, Raphinha ha dado un paso más alla, a nivel deportivo y de ambición. Está siendo uno de los nombres propios de este arranque de la 'era Flick' y se ha puesto el Barça a sus espaldas junto a Lamine, Lewandowski y compañía. 4/4 y tres goles y tres asistencias para el de Porto Alegre en cuatro partidos. Tras la victoria por 7 a 0 ante el Valladolid, el jugador culer anotó su primer hat-trick y demostró su gran estado de forma.

De discutido a indispensable

La adaptación de Raphinha al Barça no ha sido nada fácil. Hace unos días el futbolista brasileño ya declaró que se llegó a plantear salir del Barça tras un inicio complicado cuando llegó al club azulgrana. "¿Si me planteé irme? Sí. Los primeros seis meses fueron complicados para mí y mi familia. Después del Mundial mejoré y pude acabar bien la temporada. Me quedé más tranquilo, pero al inicio fue bastante difícil"., afirmó Raphinha.

Y es que Rapha ha sido discutido desde su llegada en el Barça. Nunca ha terminado de convencer a nivel de sensaciones, pese a tener unos números bastante positivos: en dos temporadas (2022-23 y 2023-24), se ha alineado en 87 partidos, logrando 20 goles y repartiendo 25 asistencias.

Pero la llegada de Flick, parece ser que ha despertado la mejor versión del brasileño. El atacante ha jugado todos los minutos hasta ahora. 360 de forma ininterrumpida. Y corriendo sin parar, sin perdonar ni un solo esfuerzo ni carrera. Desfondándose. Es por eso que es una noticia magnífica para los intereses de Flick y del Barça que Dorival Júnior no lo convocase para esta ventana de partidos de la 'canarinha'. Se encuentra como pez en el agua en el sistema del técnico teutón. Más vertical, más dinámico. Con una presión más alta y armónica durante los 90 minutos de partido.

El club sabe de su importancia y lo está 'mimando' para que siga con confianza y ofreciendo su mejor versión en los terrenos de juego. Así lo demuestran las últimas publicaciones del Barça en las que destacan la magia del brasileño.

Cuarto capitán del Barça

El liderazgo de Raphinha en el vestuario se dio a conocer cuando el club anunció de forma oficial los capitanes para la próxima temporada. El 'canarinho' pasó a ser el cuarto capitán, por delante de Pedri e incluso de Robert Lewandowski, que llegó al Barça hace dos temporadas como Raphinha y que tiene un gran peso específico en el vestuario y en el propio Hansi Flick.

Incluso Raphinha, en el primer partido de liga en Mestalla, fue el encargado de dirigirse al colegiado al no poderlo hacer, por su demarcación, Ter Stegen. Una decisión que tomó el entrenador, mientras que la designación de los capitanes fue a cargo de la plantilla.

El Raphinha más ambicioso

Raphinha se ha convertido en una pieza clave para el Barça de Flick porque encarna una figura importantísima dentro de todo gran club: el futbolista ambicioso y de mucho rol. Hace vestuario, lima asperezas, mejora el rendimiento individual de sus compañeros y eleva el suelo competitivo del equipo.

El brasileño es ambicioso de cara a su tercera temporada en el Barça y siente que el equipo tiene que ir a ganar todos los títulos posibles: "El objetivo mínimo es ganar la Champions. Tiene que ser este. Jugar en el Barça hace que el objetivo sea ganar todos los títulos. Si estás en un club como este y no te lo planteas, estás en el lugar equivocado", afirmó 'Rapha'.