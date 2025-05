El Barça tiene este miércoles un primer 'match ball' para ganar la Liga

Tras ganar el clásico el pasado domingo con remontada, el FC Barcelona tiene este miércoles la primera oportunidad de ganar la Liga. El equipo de Hansi Flick aventaja en siete puntos al Real Madrid con nueve en disputa y será campeón si los blancos no son capaces de ganar este miércoles al Mallorca en el Santiago Bernabéu.

En circunstancias normales, parecería difícil que el equipo balear sacase algún punto del estadio madridista, pues no lo hace desde la penúltima jornada de la Liga 2008-09, cuando ganó por uno a tres con goles de Arango, Cléber Santana y Keita, pero el partido de este miércoles no lo juega el Real Madrid en circunstancias normales, pues el equipo blanco ya dio la Liga por finiquitada tras caer en el clásico de Montjuïc a pesar de ir ganando (0-2) en el primer cuarto de hora de partido.

Desde entonces, todo se ha precipitado en el club blanco y es una incógnita la respuesta que tendrá la afición blanca con los suyos. Se espera un ambiente cargado y tenso en el Santiago Bernabéu, pues varias cosas han pasado desde el clásico del pasado domingo. Para empezar, el anuncio de la Confederación Brasileña de Fútbol de que Carlo Ancelotti se convertirá en el entrenador de la 'canarinha' a partir del día 26 de este mismo mes, anuncio confirmado por el propio técnico italiano pero ante el que el Real Madrid no ha dicho nada.

No será el enfrentamiento contra el Mallorca el último partido de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. La despedida está prevista para el encuentro ante la Real Sociedad, pero habrá que ver como reacciona el público con el entrenador y también con los jugadores, teniendo en cuenta que los blancos tienen hasta diez bajas y que flota en el ambiente la sensación de que algunos se han borrado en este tramo final de temporada.

Muchas bajas

A las bajas ya conocidas por lesión de Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy y Camavinga, se han unido las de Lucas Vázquez, Vinicius y Rodrygo, además de la del sancionado Tchouaméni. Ello ha provocado que Ancelotti haya convocado a ocho jugadores del filial para el encuentro, pues solo tiene once futbolistas de campo disponibles, uno de ellos Vallejo, que no ha contado nada para el italiano este curso.

Rodrygo abandona el entrenamiento del Real Madrid / Javier Lizón

De entre todas las bajas, llama la atención la de Vinicius, que se retiró en los últimos minutos del clásico con un golpe en el tobillo que no le haría ser baja de ser este partido importante, y especialmente la de Rodrygo. El brasileño jugó sus últimos minutos en la primera parte de la final de Copa. Estuvo en el banquillo en Montjuïc y no participó en el clásico. El martes se retiró del entrenamiento con molestias y parece claro que no quiere jugar más con el Real Madrid, como mínimo este curso, siendo su deseo ser traspasado este verano.

En Chamartín todo parece ya enfocado en la próxima temporada, en el anuncio de Xabi Alonso como nuevo entrenador y en el Mundial de Clubs. El cóctel es explosivo y de ello pretende aprovecharse el Mallorca, que sí tiene mucho en juego en este partido, pues se está jugando la clasificación para disputar la próxima temporada competición europea.

Los bermellones, que empataron contra el Real Madrid en la primera jornada de Liga en Son Moix y cayeron contra los blancos en la semifinal de la Supercopa de España (3-0), pueden echar una mano a un Barça que, si no es campeón este miércoles por pasiva, lo podrá ser un día después ganando al Espanyol en el derbi en Cornellà-El Prat. Los de Vicente Moreno saben que lo tienen todo a favor para asaltar al Bernabéu. Todo menos una cosa. Y es que Kylian Mbappé, líder de la tabla de máximos goleadores tras su 'hat-trick' en Montjuïc, quiere ganar el 'Pichichi' en su primera temporada en el fútbol español. Aventaja en dos goles a Robert Lewandowski.