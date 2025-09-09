El Barça mide la viabilidad de Camp Nou

El Barça ha analizado todos los escenarios posibles para el Barça-Valencia hasta el último momento. Aunque el Johan Cruyff hacía días que partía como gran favorito para acoger el partido, el club no ha renunciado del todo al Camp Nou y ha inspeccionado sus instalaciones, trabajando a contrarreloj por si, de manera excepcional, se podía dar el regreso al nuevo estadio.

El Johan Cruyff, en cambio, es la opción elegida. Como ha destapado David Bernabeu en SPORT, varios operarios apuran estos días la instalación de la tecnología de la línea de gol, un requisito indispensable marcado por LaLiga para dar el visto bueno al recinto. Precisamente, el organismo realizó una inspección la pasada semana en Sant Joan Despí para comprobar la viabilidad del estadio, tal y como también desvelamos en SPORT. Ahora, con las condiciones prácticamente cumplidas, a falta de oficialidad será la sede elegida.

La novedad llega en clave Camp Nou. Antes de la visita prevista esta misma tarde del Ayuntamiento de Barcelona, el club ha desplazado esta mañana a varios técnicos para evaluar si el estadio cumplía a nivel tecnológico con los estándares exigidos, del mismo modo que ya se hizo en el Johan. No se trata de valorar el estado de las obras, sino de comprobar si sistemas como la conectividad o la retransmisión podrían estar listos para acoger un partido oficial. Desde el Barça se transmite satisfacción con los resultados, aunque la decisión final no dependía solo del propio club que al final optará por el Johan.

La comunicación final no debería demorarse y varias fuentes aseguran que esta misma tarde podría haber fumata blanca. Sin embargo, el club ha querido apurar las horas al máximo antes de oficializar el estadio en el que se disputa el partido por si hubiera una sorpresa que, por ahora, parece muy difícil que se produzca.