El Barça a Merino: "Solo podemos ficharte si sale De Jong"

El FC Barcelona puede quedarse pronto sin uno de los jugadores que tenía apuntados en su lista de fichajes. Su futuro pasará probablemente por el Arsenal una vez que la entidad barcelonista ha visto casi imposible su incorporación y el propio futbolista prefiere jugar en la Premier League que en el Atlético de Madrid, otro de sus pretendientes.

Merino tiene un año más de contrato con la Real Sociedad y no ha aceptado la oferta de renovación. Por tanto, el club guipuzcoano ha decidido no dar otro paso y esperar que expire su contrato, a no ser que llegue una oferta interesante para venderle.

Esta propuestas puede proceder de Londres y sería de unos 25 millones de euros. Una cantidad apreciable por un futbolista al que en un año podría fichar con la carta de libertad.

El Barça, por su parte, ha sido muy realistas. Con Nico Williams y Dani Olmo de principales objetivos, la llegada de Merino -un futbolista que gusta mucho a Deco- solo sería posible con un traspaso de Frenkie de Jong.

De Jong tiene dos años más firmados, hasta el 2026, con un contrato ascendente y de cantidades muy elevadas. El FC Barcelona ha sido muy claro en las negociaciones con Merino y, de continuar el neerlandés, es imposible disponer de capacidad económica para afrontar la llegada de Merino, quien además ocupa una posición en el campo muy similar.

Ya conoce la Premier League

Sin la opción de negociar con la Real Sociedad una mejora de contrato y con la posibilidad del Barça muy alejada, todos los tiros apuntan hacia la Premier League, competición que ya conoce de su etapa en el Newcastle.

Ahora ficharía por el Arsenal, un club que ha renacido de la mano de Mikel Arteta y que aspira no solo a la Premier League, sino que también tiene la ambición de pelear por la Champions League.

Un proyecto muy ambicioso al que Mikel Merino ser apuntaría y firmar quizá uno de sus últimos grandes contratos profesionales en una carrera muy exitosa con un paso también por el Borussia Dortmund y Real Sociedad después de formarse en la cantera de Osasuna.