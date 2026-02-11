El Barça viajará hoy mismo a Madrid por los fuertes vientos de mañana

Cambio de última hora en el itinerario azulgrana. Tras horas de gestión con el aeropuerto y con la aerolínea encargada de los vuelos chárter, el Barça ha tomado la decisión de avanzar su viaje a Madrid y programarlo para esta misma noche a las 21.30. La decisión responde a la previsión de fuertes rachas de viento en Barcelona, que podrían dificultar el desplazamiento a Madrid para disputar el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid.

Los futbolistas están citados esta noche en la Ciutat Esportiva alrededor de las 20.00 para dejar sus coches y viajar al aeropuerto con el autocar del club. La expedición hará noche en el Hotel Intercontinental.

Unos pronósticos complicados

Los pronósticos para mañana a las 11.00 (hora a la que estaba programado el vuelo en un principio) indicaban rachas de hasta 55 nudos (unos 101 km/h) con viento procedente de 280 grados, es decir, del oeste-noroeste. Según fuentes del control aéreo, esta intensidad de viento es elevada pero no impediría necesariamente el despegue, siempre que la orientación de la pista permita tomar tierra con viento de cara, una situación que incluso favorece la maniobra.

El principal riesgo estaría en un posible cambio de dirección. Si el viento entrara demasiado cruzado respecto a la pista, el aterrizaje podría complicarse y generar demoras o incluso obligar a desvíos, dependiendo de los límites operativos del avión.

Por este motivo, el club adelanta el desplazamiento a hoy para evitar posibles incidencias si mañana se mantienen o empeoran las condiciones.