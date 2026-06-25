El Barça medita disputar un amistoso ante el Udinese en Italia

Una de las grandes incógnitas de cada verano para los aficionados del Barça es conocer qué rivales tendrá el equipo durante la pretemporada, dado que son los primeros partidos para ver en acción a los nuevos fichajes y empezar a intuir las primeras ideas de Hansi Flick de cara a la nueva temporada.

En ese sentido, según ha podido saber SPORT, el Barça trabaja con la posibilidad de disputar un amistoso ante el Udinese a principios del próximo mes de agosto. La opción está encima de la mesa y gusta dentro del club, aunque por ahora no existe ningún acuerdo cerrado y en el club se continúa valorando otras alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

La idea del Barça pasa por diseñar una pretemporada con pocos desplazamientos largos y rivales que permitan al equipo llegar en las mejores condiciones al inicio de LaLiga. Precisamente por ese motivo, Italia aparece como un destino muy cómodo desde Inglaterra, donde el conjunto azulgrana volverá a realizar buena parte de su preparación.

Partidos para coger ritmo

El posible encuentro frente al Udinese serviría para seguir cogiendo ritmo de competición apenas un par de semanas antes del inicio del campeonato. Además, sería una buena oportunidad para que los aficionados pudieran ver por primera vez a Anthony Gordon, el gran fichaje del verano, además de otros futbolistas que puedan llegar durante el mercado. Como viene siendo habitual, Hansi Flick también tiene previsto dar protagonismo a varios jóvenes de la cantera, que volverán a formar parte de la gira de preparación.

El técnico alemán siempre ha defendido que la pretemporada es una parte fundamental del curso. Buena parte del rendimiento físico mostrado por el equipo durante la última temporada nació en esas primeras semanas de trabajo. No es casualidad que el Barça haya vuelto a apostar por Birmingham para instalar su cuartel general. Las instalaciones elegidas cuentan con tecnología de última generación y reúnen todas las condiciones que busca el cuerpo técnico para preparar al equipo con la máxima exigencia.

Mientras tanto, el club sigue perfilando el resto del calendario de amistosos. El asunto volverá a tratarse en la reunión de la junta directiva prevista para el próximo martes, donde también se espera avanzar en la elección del rival del Trofeo Joan Gamper. Tal y como ya informó SPORT, actualmente hay cuatro candidatos encima de la mesa y todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

Lo que sí está confirmado es la fecha. El Gamper se disputará el 19 de agosto y será la primera gran oportunidad para que el Spotify Camp Nou vea de cerca a la plantilla que competirá esta temporada. Antes de ese estreno, el Barça quiere llegar con el máximo rodaje posible y el Udinese aparece, por ahora, como una de las opciones que más fuerza han ganado en las últimas semanas.