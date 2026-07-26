Un Barça a la medida de Hansi Flick

Sumar una tercera temporada en el banquillo del FC Barcelona no está al alcance de cualquiera. El último en conseguirlo fue Ernesto Valverde, pues Xavi Hernández llegó cuando ya estaba iniciada la 2021/2022 y después sí sumó dos campañas enteras el de Terrassa. Hansi Flick afronta su tercer año con la ilusión intacta. Suya y de todo el barcelonismo, pues desde el primer día cayó de pie por su manera de ser y por su filosofía de juego. Para algunos, incluso demasiado osada, sobre todo el primer año. El pasado, el germano ajustó el sistema defensivo y se protegió algo más, pero el equipo quizás perdió la chispa y la verticalidad de sus inicios. El técnico alemán tiene muy claro que para mantener su estilo y llevarlo incluso a la máxima expresión necesita futbolistas que combinen velocidad con trabajo y capacidad de presión. Que hayan llegado Anthony Gordon y Karim Adeyemi no es nada casual. Como que el gran objetivo en el '9' sea Julián Álvarez. Fichajes a la medida del técnico alemán.

FC Barcelona

Recuperar al mejor Raphinha

Un trabajo que hizo muy bien Raphinha en el primer año de Hansi Flick y que decayó algo en el segundo por los problemas físicos del brasileño. El de Heidelberg no quiere desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes y espera recuperar su mejor versión, pero se ha 'protegido' por si el de Porto Alegre no consigue volver a su excelso nivel. Anthony Gordon y Karim Adeyemi destacan por su velocidad, son dos auténticas balas. Pero no debe caer en saco roto otra de sus grandes virtudes. En el Mundial ya se pudo comprobar lo mucho que corre, ayuda a sus compañeros e incordia a sus rivales el inglés. Mientras el alemán, que no estuvo en la cita mundialista por decisión técnica, puede aparentar ser más 'díscolo' tanto dentro como fuera del campo, pero Flick sabe como 'atarle en corto', lo conoce a la perfección y ha sido el primero en dar el OK a una oportunidad de mercado que no se podía escapar.

Raphinha y Hansi Flick / Dani Barbeito

Convirtió a Cancelo en un soldado más

El entrenador alemán tiene esta capacidad, se pone a los futbolistas de su parte y estos lo dan todo por él. Ahí está el caso de Joao Cancelo. Más de uno se echó las manos a la cabeza cuando el Barça cerró la cesión en el pasado mercado invernal. El portugués calló muchas bocas. Su manera de agradecer que el club azulgrana volviera a pensar en él fue ofreciendo una versión mejorada, sobre todo desde el punto del trabajo defensivo y la disciplina táctica. Un soldado más para un Hansi Flick que espera volver a contar con el luso.

Laporta dice que oferta por Julián Álvarez no es 'sine die' y que cuentan con Raphinha / EFE

Julián sería la guinda

El '9' es la prioridad del FC Barcelona. La temporada pasada, lo fue la portería y el acierto de la dirección deportiva con Joan Garcia fue absoluto. Julián Álvarez es el elegido porque a su olfato goleador suma mucho trabajo y es el primero en presionar la salida de balón del rival. La 'Araña' encaja perfectamente en la mentalidad de Hansi Flick, otra cosa es que finalmente se consiga su contratación, pese al deseo del jugador.

Después de dos temporadas exitosas en las que se ha ganado muchísimo y solo ha quedado clavada la 'espinita' de la Champions League, Hansi Flick se ha ganado el derecho de tener en equipo 'fabricado' a su medida. Precisamente, Europa se ha convertido en el gran objetivo y el Barça se ha quedado cerca, pero le ha faltado el impulso final. Los jugadores que están llegando, y los que faltan por venir, están pensados para la máxima exigencia.