Barça y Marcus Rashford: reunión clave sobre su futuro

El Barça cuenta con dos futbolistas cedidos esta temporada: Joao Cancelo y Marcus Rashford. Hay que tomar una decisión con ambos. En el caso del portugués está tomada porque el club considera que, pese a las dudas iniciales, ha ofrecido un rendimiento que merece ser revisado a nivel contractual y, en ese sentido, pelear por lograr retenerle en propiedad. En el caso del inglés, todo está por decidir.

El propio Cancelo lo ha dicho este martes por la mañana en la rueda de prensa previa al encuentro que deben jugar Barça y Atlético correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions en el Camp Nou: "Todo puede pasar, siempre hay opciones", dijo sobre la posibilidad del club blaugrana de seguir contando con su participación, pese a que tiene un año más de contrato con el Al-Hilal.

El caso de Rashford es distinto. Primero porque cuando se acordó su cesión, el contrato incluyó una opción de compra para el Barça por valor de 30 millones de euros. Eso sí, pagados a plazos, lo que facilita la operación para la entidad que preside Joan Laporta. Otra cosas son las intenciones que tenga la dirección deportiva y el cuerpo técnico de seguir contando con el jugador. Flick lo ha dicho muchas veces: está satisfecho con lo que ha visto. Sin embargo, también ha expresado, por ejemplo este mismo martes por la mañana, que también debe mejorar en tareas defensivas.

La cuestión es que no hay nada decidido y no solo dependerá del aspecto deportivo, sino del económico. Y es que el club sigue limitado a nivel de Fair Play y el límite salarial de la primera plantilla es el que es. De ahí que toque sentarse a hablar con su agente para discutir los pros y los contras y ver si es posible que su llegada definitiva encaje para todas las partes. Con el Manchester United no hay nada que hablar: está todo escrito.

Arturo Canales, junto al hermano de Marcus Rashford, Dwaine Maynard, es quien cerró la llegada en forma de cesión del inglés el pasado verano. La estructura del acuerdo la llevó Canales, que es quien llevó las negociaciones. Ahora pasará lo mismo porque a finales de esta semana o a principios de la siguiente se producirá una reunión clave junto al director deportivo del Barça, Deco, para intercambiar sensaciones, números, alternativas y voluntades de cara a ver si la continuidad es posible.

Está todo por decidir y, aunque ha habido mucha información al respecto, el club blaugrana en ningún caso ha descartado que Rashford siga formando parte de la plantilla que dirige Hansi Flick. Todo dependerá de si encaja o no encaja a nivel económico y del resto de operaciones que tiene en mente Deco, todas ellas relacionadas porque los recursos son los que son. El futbolista se siente a gusto en el Camp Nou, donde está firmando una temporada mucho más que digna, aportando goles y asistencias.

Es obvio que, con el poco tiempo que lleva aquí, no es sencillo asimilar una forma de jugar tan singular como la del Barça, pero el esfuerzo por hacerlo es evidente y la realidad es que ha mejorado con el paso de las semanas. Pasar de un fútbol como el inglés al idioma propio del fútbol que pide Flick, fiel transmisor del que ofrecieron sus predecesores en el cargo (no todos), no es fácil. Rashford querría seguir.

En definitiva, de la reunión entre Deco y Arturo Canales se empezará a vislumbrar las posibilidades de que Marcus siga de blaugrana o su futuro vuelva a estar vinculado con el United. En este caso, la decisión ya no será blaugrana. pero todo está por hacer (excepto las condiciones con el club mancuniano) y todo es posible.