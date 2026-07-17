El Barça se marca una línea roja con una posible venta de Kounde

El Bayern de Múnich sigue muy atento a la situación de Jules Kounde, pero el posible interés del conjunto alemán está todavía muy lejos de traducirse en una negociación real con el FC Barcelona.

En el Barça no consideran al lateral derecho un futbolista intransferible, pero tampoco están dispuestos a facilitar su salida. La dirección deportiva entiende que el francés sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y solo estudiaría una operación si llegara una propuesta acorde a su valor de mercado, muy por encima de las cifras que, por ahora, se manejan desde Alemania.

Jules Koundé con Francia / Europa Pres

El Bayern, lejos de las exigencias blaugranas

En este sentido, nuestro compañero David Bernabeu explicó en el programa de verano del canal de YouTube de SPORT que el club blaugrana sí escucharía ofertas por el defensa, aunque únicamente si cumplen con las expectativas económicas del Barça: "No porque el club no quiera escuchar ofertas. Creo que las escucharía si entendiera que son ofertas dentro del mercado que debe haber para Kounde: de unos 50 o 60 millones, por ejemplo", explicó Bernabeu.

El problema es que, según la información que maneja SPORT, el Bayern no está dispuesto a realizar un esfuerzo de esa magnitud. "Sobre Kounde ha habido algún sondeo del Bayern de Múnich en los últimos días. A mí me hablaban de que el Bayern como mucho podría llegar a pagar 40 millones por Kounde y el Barça entiende que es una oferta baja. No lo va a vender por 40 millones y ningún otro equipo ha hecho una oferta firme", aseguró el periodista.

Por ello, el escenario actual está muy lejos de otros movimientos que sí pueden acabar convirtiéndose en operaciones durante este mercado. Existe interés, pero no una negociación abierta, ya que ambas entidades mantienen una valoración completamente distinta del futbolista.

Pedro Porro, un nombre que gusta... pero muy difícil

En caso de que finalmente el futuro de Kounde cambiara, uno de los futbolistas que podrían reemplazarle es el lateral derecho Pedro Porro.

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026 / EFE

El internacional español está completando un Mundial sobresaliente y su rendimiento no ha hecho más que confirmar el buen nivel que ya venía mostrando en el Tottenham. Sin embargo, su fichaje se presenta como una operación extremadamente complicada.

Porro renovó hace apenas un mes con el conjunto londinense, su gran campeonato ha incrementado todavía más su valor de mercado y el potencial económico de la Premier League convierte cualquier negociación en un escenario muy complejo para el Barça, que, a día de hoy, tendría díficil competir con las cifras que exigiría el club inglés.