FC Barcelona
El Barça marca la línea roja con Julián Álvarez
El club blaugrana no entrará en una subasta para aumentar el precio del futbolista argentino
El FC Barcelona tiene clara la estrategia a seguir para fichar al delantero centro que Hansi Flick precisa para la próxima temporada. El club tiene a Julián Álvarez y Joao Pedro en el punto de mira, pero en el caso del rojiblanco ha tomado una decisión sobre la manera de actuar.
El Barça no entrará en una subasta por el futbolista. A la entidad blaugrana le ha llegado a través de varios intermediarios que el precio de la operación sería muy elevado. Podría moverse muy por encima de los 100 millones de euros y se habla de unos 140 o 150 millones. Unas cifras que el FC Barcelona no tiene la más mínima intención de invertir.
PSG o Premier League
La posible entrada del PSG en la operación o de otros clubs de la Premier no hará variar la línea roja de la entidad barcelonista. Aunque se tiene en muy alta consideración a la 'Araña', no se perderá la cabeza para fichar al campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.
El Barça no quiere aspirar a realizar un fichaje histórico, sino a realizar una inversión sensata por un jugador que ayude a completar la delantera. La marcha de Lewandowski en dirección al fútbol árabe parece cada vez más cantada y se necesita un recambio.
Ferran Torres, al que le resta contrato hasta el 2027, sería la única opción, sin olvidar que es un delantero centro reconvertido desde la banda derecha. Un extremo que ha sabido reinventarse con éxito para jugar por el medio y marcar goles.
El Atlético espera
El Atlético de Madrid, por su parte, está a la expectativa de estos movimientos. No ha puesto a la venta a Julián Álvarez, pero no podría desestimar una oferta de una dimensión de 150 millones de euros en caso de que se produjera.
El jugador también debe decantarse. Por ahora, Julián no ha dado síntomas de querer abandonar el Atlético de Madrid. Su familia, con un hijo recién nacido, está muy feliz y adaptado a la forma de vida española. Por tanto, el delantero podría incluso continuar en la disciplina rojiblanca.
Todos los escenarios están abiertos, pero el FC Barcelona no entrará en una puja. Las opciones de fichar a Joao Pedro por menos de 100 millones de euros y negociar con el Chelsea se ven a día de hoy mucho más reales.
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