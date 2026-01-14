Barça-Marc Bernal: El futuro del canterano entra en la fase decisiva

El mercado invernal del Barça está cerrado en cuanto a incorporaciones, pero el club blaugrana ha dejado la puerta a dos posibles salidas. Una es la de Marc-André Ter Stegen, que deberá decidir en los próximos 15 días si sale para gozar de más minutos y, la otra, es la de Marc Bernal. La dirección deportiva no ve ahora con malos ojos que el canterano pueda gozar de más protagonismo para que coja ritmo en este final de temporada y el entorno del jugador maneja muchas propuestas interesantes de cesión. La decisión final se tomará tras el partido de Copa ante el Racing en el que Bernal debería tener protagonismo a la espera de solventar su futuro inminente.

No es una decisión fácil, ya que Hansi Flick no es demasiado partidario de dejar salir a nadie y menos a Bernal, un futbolista en el que confía a ciegas y que hace solo un año le hizo titular indiscutible por delante de la defensa hasta que se lesionó. El técnico alemán ha ido dándole más minutos y en las últimas semanas ha pasado por delante de Marc Casadó en la posición, pero también es cierto que no está gozando del protagonismo esperado porque Flick tiene ya un once muy definido y De Jong es titularísimo en su posición. Además, Eric Garcia ha jugado como pivote con muy buen rendimiento, algo que ha dificultado las opciones de Bernal.

La idea de la dirección deportiva es que Marc Bernal siga progresando. No quieren tenerle parado porque existe el convencimiento de que puede ser el mediocentro del Barça de la próxima década y en este final de curso va a seguir teniendo dificultades para jugar. Y a eso se le suma la gran cantidad de propuestas que tiene el jugador encima de la mesa. Lo que sí tiene claro el club blaugrana es que, en caso de salir, la operación solo sería una cesión sin opción de compra para que jugara y volviera al Barça con mucho más ritmo en la próxima pretemporada. No es falta de confianza sino un plan de carrera para cuidar su proyección.

Es cierto que el Girona está apretando mucho por Marc Bernal estos últimos días presionando tanto al Barça como al entorno del jugador, pero el canterano blaugrana tiene ofertas deportivas y económicas más interesantes encima de la mesa. Y no solo en España sino también de clubs europeos de primer nivel, por lo que va a tener opciones para elegir. El hecho de que el propio Barça admitiera la posibilidad de que pudiera salir también ha activado al mercado aportando aún muchos más intereses de los que tenía a principios de año.

Las dos partes van a hablar en profundidad del tema a finales de semana y se tomará una decisión consensuada entre todas las partes, aunque Hansi Flick va a tener la última palabra. Al alemán le gusta mantener una plantilla larga en los momentos decisivos del curso, pero también entiende las inquietudes del futbolista para jugar. Se vienen momentos decisivos y todos tienen muy claro que no se apurará a los últimos días de mercado para definir un tema que aún no está nada claro.