El Barça mantiene su buena nota financiera y mejora sus perspectivas de futuro

La agencia internacional Morningstar DBRS ha confirmado que el FC Barcelona mantiene una calificación crediticia de BBB, con una perspectiva positiva, lo que indica que la situación financiera del club ha mejorado y podría seguir haciéndolo en los próximos años.

Según el informe, el Barça ha logrado reforzar su economía en los últimos tres ejercicios gracias a unos ingresos más estables, una mejor gestión de los gastos y un fuerte crecimiento del negocio comercial. En este apartado destaca especialmente el buen rendimiento de Barça Licensing & Merchandising, la empresa que gestiona las tiendas y productos oficiales del club, que ha ayudado a ampliar los ingresos fuera de España.

Morningstar DBRS también analiza el impacto de las obras del Spotify Camp Nou. El regreso al estadio se ha retrasado hasta marzo de 2026 y será inicialmente con un aforo reducido, lo que limitará los ingresos por partidos esa temporada. Aun así, la agencia considera que el club ha sabido compensar parte de esta pérdida sacando más rendimiento a las entradas, los abonos y las zonas VIP.

El estadio no funcionará a pleno rendimiento hasta la temporada 2027/28, cuando el Camp Nou ya renovado alcance los 105.000 asientos y vuelva a ser el más grande de Europa. Pese a este retraso, la agencia mantiene una valoración positiva porque entiende que el proyecto avanza y que el club tiene margen financiero para afrontar posibles imprevistos.

De cara al futuro, Morningstar DBRS prevé que el FC Barcelona alcance ingresos de unos 1.000 millones de euros en la temporada 2025/26, y que estos crezcan hasta 1.200 millones en 2027/28, cuando el estadio esté completamente operativo. Al mismo tiempo, se espera que el gasto en la plantilla se mantenga controlado y dentro de los límites marcados por la UEFA.

Gracias a esta evolución, la agencia estima que los beneficios operativos del club seguirán aumentando y que el nivel de deuda irá bajando de forma progresiva en los próximos años. La calificación del Barça se apoya en la fortaleza de su marca mundial, su enorme base de aficionados y la estabilidad de muchos de sus ingresos.

Noticias relacionadas

Como riesgos, Morningstar DBRS señala los habituales del fútbol de élite, como la necesidad de mantener buenos resultados deportivos y controlar el gasto en jugadores. Por último, la agencia indica que no existen factores medioambientales, sociales o de gobernanza que influyan de forma relevante en esta evaluación.