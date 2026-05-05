El Barça mantendrá la apuesta por el talento joven extranjero

No han tenido suerte las incorporaciones jóvenes que realizó el Barça el pasado mercado invernal. Hamza Abdelkarim, Onstein, Pacífico y Ajay Tavares, todos han tenido problemas físicos.

Quien se adaptó de forma más inmediata y más estaba convenciendo fue el defensa uruguayo, pero se lesionó de gravedad de la rodilla en Olot y se confirmaron los peores presagios. Cruzado. Al resto lo hemos visto entre poco y nada.

Patricio Pacífico se lesionó el pasado domingo en Olot y Juan Hernández también ha sufrido cruzados este jueves / X

Hamza empezó bien, marcó en su estreno, pero poco a poco se fue diluyendo, sufrió una lesión muscular y a su regreso apenas ha acumulado minutos con el Juvenil A.

Hamza, en un entrenamiento con el Barça / FCB

Ajay Tavares fue entrando a cuentagotas y en su primera titularidad sufrió un infortunio: resbaló, se chocó contra el muro de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y se fracturó la muñeca. Adiós temporada.

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Y el central neerlandés, que venía de larga inactividad, también sufrió un percance muscular y la verdad que está participando poquito mientras ultima la puesta a punto.

Varios más en cartera

Pese a no terminar de cuajar, la idea de la secretaría técnica es mantener la apuesta por incorporar talento joven extranjero. En SPORT ya contamos recientemente la reunión entre Joao Amaral, jefe de ‘scouting’ y mano derecha de Deco, con el Brujas por Bisiwu. Llegará otro chico africano a prueba en breve (Aboubacar Maiga) y habrá otras llegadas ‘exóticas’ los próximos meses.

Los 'scouts' del Barça siguen trabajando intensamente para detectar de forma prematura talento de todo el planeta.

Hansi Flick e Ibrahim Diarra, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

Junto a Ibrahim Diarra (otro caso reciente de apuesta por talento de fuera), Maiga está considerado una de las grandes promesas del país de los últimos tiempos. Curiosamente, en SPORT ya comentamos recientemente que el chico ha estado unos días pasando una prueba en el PSG. De hecho, le vimos la pasada Semana Santa en el torneo Olympia Future Cup, que durante todo el fin de semana se disputó en las instalaciones del Ajax.