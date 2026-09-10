El Barça, de manita en manita

El Barça de Hansi Flick sigue a lo suyo. La superioridad ya mostrada en la Liga tuvo ayer continuidad en el estreno en la Champions. Los azulgranas fueron una apisonadora ante el Feyenoord. Otra manita que sumar a las tres ya conseguidas en las cuatro primeras jornadas ligueras. Elche, Rayo Vallecano, Valencia y Feyenoord han sido sus víctimas. Un total de 22 goles en cinco partidos sumando los dos que los azulgranas marcaron contra el Athletic. Una barbaridad. Un registro histórico. No marcaba el Barça 22 goles en sus cinco primeros partidos de temporada desde el año 1950, con Ferdinand Daucik en su banquillo.

Había alguna duda antes de que el balón echase a rodar porque el adiós primero de Lewandowski y después de Ferran Torres no se había cubierto con un goleador. La negativa del Atlético de Madrid a traspasar a Julián Álvarez había provocado que Deco, director deportivo de la entidad, apostase, junto a Flick, por la polivalencia de Raphinha y la llegada al área rival de otros futbolistas para lograr lo goles que marcaban el polaco y el valenciano.

Y la apuesta no les puede haber salido mejor. Raphinha suma ya ocho goles en cinco partidos desde esa posición. Es el máximo realizador del campeonato liguero con seis tantos y logró dos más en el estreno europeo del Barça, toda una reivindicación tras quedarse, de forma incomprensible, fuera de la lista de 30 nominados al Balón de Oro.

Marca goles Raphinha y también los marca Lamine. Lleva ya cinco el de Rocafonda. Y eso que algunos decían que no tenía gol. El logrado contra el Feyenoord, minutos después de ponerse por primera vez el brazalete de capitán, una muestra más de precocidad de un genio del fútbol.

Excelente resultado está dando la apuesta de Deco, pero por si fuera poco, se sumó a la fiesta europea el plan B que llegó a última hora. Se hizo el director deportivo a última hora con una oportunidad de mercado, Gabriel Jesus, y el brasileño ya vio portería en su primer partido en el Spotify Camp Nou. Algo más de diez minutos fue tiempo suficiente para estrenarse con un buen remate de cabeza y completar la cuarta manita del curso del equipo.

El inicio del Barça en la Champions, una competición que nadie esconde en el club se ha convertido en claro objetivo esta temporada, ha sido excelente. Europa no volverá hasta el próximo 13 de octubre, cuando los de Flick visiten Turquía para enfrentarse al Galatasaray. Hasta entonces y hasta el primer y largo parón de selecciones de la temporada, el Barça debe aprovechar su gran momento para poner tierra de por medio en la Liga. Levante, Racing y Sevilla son sus tres rivales antes de ese parón.