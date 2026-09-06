El Barça manda también en el pichichi

El FC Barcelona no solo está convirtiendo el gol en una de sus grandes armas en este inicio de temporada. Los azulgranas también empiezan a ocupar posiciones de privilegio en la lucha por el Pichichi de LaLiga 2026/27. El 0-5 ante el Valencia en Mestalla ha reforzado todavía más la presencia del equipo de Hansi Flick en la zona alta de la clasificación de goleadores.

Raphinha continúa al frente con seis goles después de volver a marcar ante el conjunto valencianista. El brasileño, que ya había anotado cinco tantos en las tres primeras jornadas, mantiene así un espectacular promedio y conserva el liderato en solitario. Por detrás aparece la gran sorpresa de este comienzo de campeonato, Sergio Camello, que suma cinco después de marcar cuatro tantos en sus dos últimas apariciones con el Rayo Vallecano.

Pero el dominio azulgrana no termina en Raphinha. Fermín López alcanza los cuatro goles después de marcar nuevamente en Mestalla y se instala también entre los máximos realizadores. El centrocampista confirma así su excelente comienzo de curso y ya está a solo dos tantos de su compañero.

También aparece con cuatro Lamine Yamal, que sigue aumentando sus registros goleadores. El extremo ha firmado un doblete ante el Valencia y alcanza los cuatro tantos en LaLiga, igualando a Fermín, Pierre-Emerick Aubameyang y Kylian Mbappé.

La fotografía resulta especialmente llamativa para el Barça: tres de los seis primeros nombres de la clasificación de goleadores son azulgranas. Raphinha, Fermín y Lamine están convirtiendo el enorme potencial ofensivo del equipo de Flick en cifras.

Clasificación provisional del Pichichi