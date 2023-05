Barça - Mallorca: Busquets y Alba, titulares

Los dos capitanes del Barça saldrán desde el inicio en el último partido que se jugará en el Estadi azulgrana Xavi Hernández no hará ninguna revolución al estar los Trofeos Zamora y Pichichi en juego

Dos de los once futbolistas que esta tarde (19.00 horas) entrarán en la historia del Spotify Camp Nou por integrar el último once titular antes de la remodelación serán Sergio Busquets y Jordi Alba. El capitán disputará su partido 722 (119 con el brazalete desde el inicio) y el carrilero (segundo capitán) sumará la presencia número 459. La idea es que tanto uno como otro no completen los 90 minutos y, durante la sustitución, reciban una ovación personalizada desde las gradas.

La despedida de Busquets y Alba ante la afición, los dos jugadores más veteranos de la plantilla junto a polaco Robert Lewandowski, coincide con el cierre de una etapa de 66 temporadas del gigante barcelonista, inaugurado el 24 de septiembre de 1957, aunque el primer partido oficial (Liga) se disputó el 6 de octubre (Real Jaén, 6-1).

Oportunidades

Xavi Hernández, como contra el partido ante el Valladolid, seguirá dando oportunidades a jugadores poco habituales, como Pablo Torre o Marcos Alonso, aunque no hará ninguna revolución. El técnico egarense sabe que, pese a la intrascendencia de los puntos, su equipo todavía tiene objetivos individuales: no encajar goles para que Ter Stegen mejore su promedio en el Trofeo Zamora y Lewandowski siga sumando goles para asegurarse el Trofeo Pichichi.

Salvo contratiempos, el once podría estar integrado por Ter Stegen; Koundé, Christensen, Marcos Alonso y Jordi Alba en defensa; De Jong, Busquets y Pablo Torre en la zona ancha y Raphinha, Lewandowski y Dembélé en vanguardia.

En la convocatoria facilitada ayer por el entrenador azulgrana seguían fuera de la misma el central Araujo (molestias en el gemelo de la pierna derecha) y el centrocampista Pedri (molestias en el muslo derecho).

Sí entró el defensa francés Jules Koundé, que se quedó fuera de la expedición que se desplazó el pasado martes a Valladolid por fatiga muscular.