Barça y Madrid, pendientes de una doble carambola en el mercado

El mercado de fichajes entra en su fase decisiva y cada movimiento empieza a tener consecuencias sobre el siguiente. Lejos de tratarse de operaciones aisladas, varios de los grandes clubes europeos protagonizan un auténtico efecto dominó que podría terminar salpicando tanto al FC Barcelona como al Real Madrid.

El PSG no pierde de vista a Ferran Torres

El Paris Saint-Germain afronta una profunda remodelación de su ataque. Las salidas de Randal Kolo Muani, rumbo a la Juventus, y Gonçalo Ramos, nuevo jugador del Milan, han dejado a Luis Enrique con la necesidad de incorporar un atacante capaz de ocupar varias posiciones. A ello se suma el interés que siguen despertando futbolistas como Bradley Barcola o Ibrahim Mbaye en Liverpool, por lo que el club parisino continúa atento al mercado.

Luis Enrique y Ferran, en su etapa juntos en la selección española / EFE

En ese contexto aparece el nombre de Ferran Torres. El técnico asturiano conoce perfectamente al internacional español de su etapa al frente de la selección y considera que su movilidad, capacidad para jugar en cualquiera de las posiciones del ataque y conocimiento de su idea de juego encajan a la perfección en el PSG.

El delantero valenciano, además, ha disparado su cotización después de firmar el gol que dio a España el Mundial de 2026. Durante su gira por Estados Unidos dejó abierta la puerta a cualquier escenario al asegurar que en el fútbol "nunca se sabe", unas declaraciones que alimentaron todavía más las especulaciones sobre su futuro.

En el Barça siguen atentos a la situación. Aunque Hansi Flick cuenta con él, una oferta importante del PSG supondría un gran balón de oxígeno para las cuentas del club. Además, con su contrato entrando en el último año, sería una oportunidad perfecta para sacar rédito económico por el valenciano.

El Madrid espera el efecto Rodri

La otra gran cadena de movimientos se está gestando en el centro del campo. El Manchester City ha acelerado para cerrar el fichaje de Ayyoub Bouaddi, una de las grandes joyas del Lille. El joven francés está llamado a convertirse en una apuesta de presente y futuro para Enzo Maresca y su llegada tendría consecuencias inmediatas.

Jorge Cestero, canterano del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Con Bouaddi camino de Inglaterra, el Lille ya trabaja en encontrar un sustituto. Según informó Matteo Moretto, el elegido es Jorge Cestero, centrocampista del Real Madrid Castilla, al que el conjunto francés considera el relevo ideal para cubrir la vacante.

Ese movimiento, a su vez, facilitaría otro todavía mayor. Con la incorporación de Bouaddi, el Manchester City tendría mayor margen para negociar la salida de Rodri Hernández, uno de los grandes objetivos del Real Madrid para reforzar su medular. Aunque las diferencias económicas siguen existiendo, las conversaciones continúan y la sensación es que las posturas empiezan a acercarse.

Un mercado conectado

Aunque se trata de dos operaciones independientes, ambas reflejan cómo funciona el mercado en estas últimas semanas. Cada venta genera recursos, cada fichaje abre una nueva necesidad y cada movimiento modifica los planes de otros clubes.

El Barça permanece atento al posible desenlace del caso Ferran Torres, mientras observa también cómo el Real Madrid podría reforzarse con uno de los mejores centrocampistas del mundo. Dos carambolas distintas, pero unidas por el mismo efecto dominó que está marcando el tramo final del mercado de fichajes.