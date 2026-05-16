Barça y Madrid, atentos al Messi marroquí: el mejor sub'17 de África

La Copa de África sub'17 ha despertado mucho interés por parte de los ojeadores de media Europa y, sobre todo, ha llamado la atención la explosión del extremo marroquí Ibrahim Rabbaj, futbolista que no es desconocido porque está triunfando en las categorías inferiores del Chelsea. Según 'Win win', tanto Barça como Madrid están siguiendo con mucha atención al llamado Messi marroquí y podrían ir a por él a partir de enero cuando cumplirá 18 años y podría tener opciones de descinvularse del club londinense.

Rabbaj es un futbolista con muchísima habilidad. Suele desenvolverse por las dos bandas de ataque y destaca por su superioridad técnica en espacios reducidos. Es un futbolista de dibujos animados, muy rápido en su ejecución, con gol y buena visión de juego para crear superioridades. Estos días en Marruecos se ha consolidado como el mejor jugador de África sub'15.

Rabbaj nació en Inglaterra, pero tiene nacionalidad marroquí y siempre ha jugado en las categorías inferiores de la selección africana. En Inglaterra, entró en el fútbol formativo del Chelsea en el 2021 procedente del Crystal Palace y los londinenses le ataron hasta el 2028 al convertirse en una de las grandes joyas de sus categorías inferiores.

Destaca muchísimo en la Liga sub'21 inglesa y habrá que ver cuales son sus próximos pasos en el fútbol profesional. En enero cumple 18 años y podría cambiar de aires. Barça y Madrid ya le habrían hecho llegar su interés, aunque después del verano podría haber movimientos ya más directos para intentar sacarlo de Inglaterra.