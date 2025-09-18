El Barça puede, por fin, lucir su tercera camiseta

El Barça pudo por fin estrenar la tercera equipación de esta temporada en Newcastle. No lo había podido hacer en los dos primeros partidos de Liga jugados como visitante, ante el Mallorca y el Levante. Según LaLiga, la combinación cromática de ninguna de las tres camisetas del Barça de este curso las hacía aptas, por lo que los de Hansi Flick tuvieron que jugar con la tercera de la pasada temporada.

La UEFA, sin embargo, no ha puesto ningún entrebanco y el Barça por fin ha podido estrenar la camiseta de color naranja eléctrico que recuerda a la utilizada por el Barça de Pep Guardiola entre 2009 y 2011, unos años repletos de éxitos. Además, ha podido jugar con el diseño oficial que se presentó desde un principio, la que combina en su parte trasera el naranja y el azul marino, ubicándose este en la parte superior. Esto comporta que, para no generar ninguna confusión, el dorsal sea de color azul y el nombre del jugador de color naranja.

Esta combinación, sin embargo, no es aceptada por LaLiga por un criterio de visibilidad en las retransmisiones televisivas. Exige que todos los elementos de la espalda sean del mismo color. Por ello, esta tercera equipación sufrirá una modificación en la Liga, siendo el dorsal y el nombre del jugador de color blanco.