El Barça lucha contra la reventa de entradas para la final de Copa

El FC Barcelona ha advertido que algunos socios que han sido agraciados en el sorteo de entradas para la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid del 26 de abril en Estadio de La Cartuja están revendiendo sus localidades y ha emitido un comunicado en el que advierte que anulará cualquier entrada que detecte que haya sido revendida.

"Todas aquellas localidades que el club detecte que están siendo ofrecidas y/o adquiridas en un canal de reventa serán automáticamente anuladas y quedarán invalidadas para acceder al Estadio de La Cartuja. El club también recuerda que las localidades son nominativas, personales e intransferibles, y no se podrán transferir de un dispositivo móvil a otro. El sistema de venta de entradas para esta final es propio de la Real Federación Española de Fútbol", especifica el comunicado del Barça.

Recuerda también que no podrán entrar al estadio aquellas personas que no sean titulares de la localidad. "Queda expresamente prohibido el acceso al estadio con localidades que no hayan sido adquiridas, asignadas y utilizadas por su titular legítimo, que no es otro que el solicitante y comprador de cada localidad. Cualquier entrada que no cumpla estos requisitos será considerada nula y el portador de dicha entrada no podrá acceder a las instalaciones de La Cartuja".

El Barça pide a los socios que se han quedado sin entrada "que no adquieran localidades fuera del canal oficial de venta del club, ya que estas no ofrecen ninguna garantía, no podrán ser transferidas al dispositivo móvil del comprador, y además, en caso de detectarse la reventa, serán anuladas y, por tanto, no permitirán el acceso a La Cartuja". También explica en el comunicado que ha trabajado para obtener más entradas, aunque la Federación Española ya ha advertido de que no dispone de más.

Por último, el club azulgrana "se reserva el derecho de emprender acciones disciplinarias o legales contra cualquier persona o entidad que infrinja esta normativa".