El Barça puede lograr un traspaso millonario por Casadó

El Barça está convencido de que Marc Casadó acabará saliendo bajo un traspaso importante. El club blaugrana decidió no venderle el pasado mes de junio a pesar de que habían propuestas encima de la mesa para cuadrar los números del ejercicio, ya que las ofertas eran insuficientes. Y el tiempo puede dar la razón al Barça. La vía de Arabia Saudí se está calentando y el canterano tiene maneja ya alguna opción importante. Y no es el Al Hilal, tal y como se ha ido dando por hecho. Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y al Ittihad quieren al futbolista y la puja puede beneficiar a todos ya que la cifra del traspaso final podría superar los 30 millones de euros.

Casadó ha comenzado la pretemporada con tranquilidad. No tomará ninguna decisión en caliente y solo saldrá del Barça en el caso de que esté convencido de ir a un proyecto importante en el que tenga minutos de calidad para seguir con su carrera. En Europa hay muchas propuestas, pero la mayoría son económicamente inviables y un escenario hacia la Premier League, hoy por hoy, es complicado a pesar de que ha habido sondeos de equipos con aspiraciones europeas.

El agente del jugador, Jorge Mendes, quien se ha comprometido ante el Barça a conseguir una salida importante desde el punto de vista económico para Casadó, está avanzando con las propuestas de Arabia Saudí, que también serían económicamente importantes para el jugador. Incluso, Casadó podría llevarse una parte de ese traspaso en función de una prima por ir a Saudí.

Al Ittihad, que ha tenido cambios importantes en la estructura deportiva y ha colocado al exblaugrana Franc Carbó como responsable de fichajes, está interesado en Casadó para suplir la baja de Fabinho, que ha salido del club una vez finalizado contrato. El Al Nassr, con quien el Barça ya ha mantenido muchos contactos en los últimos años y que acabó quedándose a Íñigo Martínez con la carta de libertad, también quiere a Casadó una vez se ha confirmado la salida de Brozovic. Son dos proyectos muy potentes y con mucho dinero para invertir.

El futbolista ha dudado de la opción saudí, pero puede ser una opción interesante para una liga emergente y con mucho dinero de por medio. Y el Barça está esperando porque conseguir un ingreso alto por Casadó sería un espaldarazo para la inversión en fichajes este curso. La marcha del canterano y la de Ferran Torres podrían dejar una cantidad económica muy interesante para reforzar la posición de '9'.