El Barça logra otro hito gracias a su canal de YouTube

La victoria en la Supercopa de España ante el Real Madrid parece no haber servido al FC Barcelona únicamente para obtener un título más en su palmarés y aprovecharse de la inyección económica, sino que también ha servido para alcanzar los 25 millones de suscriptores en YouTube, gracias en parte al contenido relacionado con dicha competición.

De esta manera, el Barça se convierte en el primer club deportivo del mundo que supera los 25 millones en esta plataforma, superando, por ejemplo, los 19 millones del Real Madrid. De hecho, los azulgranas cuentan desde ya hace algunos meses con el canal de ámbito deportivo con más suscriptores, superando a FIFA que tiene actualmente 24,5 y a la NBA, que tiene 23,8.

Un crecimiento exponencial

En 2025, el canal culer ha crecido un 60% respecto al 2024, tal como cuenta el comunicado donde el club celebra alcanzar esta cifra. Gracias a ello, YouTube ha pasado a ser uno de los principales activos digitales para la entidad presidida por Joan Laporta. Como motivo que causa este crecimiento, la entidad catalana expone que "la apuesta por los YouTube Shorts, con un 70% más de publicaciones que en 2024, ha permitido ampliar el alcance de la marca y conectar con audiencias incrementales." Además, la estrategia seguida por el YouTube Membership para suscriptores de pago ha terminado por ser una "iniciativa clave para construir una comunidad cualitativa, ofreciendo beneficios y contenidos exclusivos", gracias a la cual el club puede monetizar el canal.

Finalmente, el club destaca la importancia de este hito histórico: "Alcanzar los 25 millones de suscripciones no es un objetivo aislado, sino la consecuencia de una estrategia digital integral, que combina crecimiento, innovación en formatos y construcción de comunidad, y consolida al FC Barcelona como referente global en innovación digital. Desde el Club y, principalmente, desde el Área de Identity, que engloba todo lo relacionado con la marca Barça y lidera toda la estrategia de las diferentes plataformas digitales, se trabaja a diario con el objetivo de que los contenidos estén cada vez más enfocados a potenciar la marca azulgrana a nivel internacional, transmitiendo la catalanidad al mundo y los valores únicos que identifican al FC Barcelona, siempre fiel a sus raíces."