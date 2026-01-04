El Barça se llevó el derbi de Joan Garcia

No hizo un buen partido el Barça en Cornellà, en gran parte por mérito de un Espanyol que demostró en el derbi que su buena clasificación no es fruto de la casualidad y sí del trabajo de Manolo González con su plantilla. A pesar de ello, el líder sumó tres puntos más y la novena victoria consecutiva en la Liga. Solo gana el equipo de Hansi Flick desde la derrota en el Santiago Bernabéu, una racha que le permite encabezar la clasificación con comodidad al término de la primera vuelta y antes de afrontar el primer título de la temporada, la Supercopa en Arabia Saudí.

La victoria azulgrana tuvo un claro protagonista, Joan Garcia. Todas las miradas estaban puestas en el portero de Sallent el día que regresaba a la que fue su casa. Fue recibido con muchos pitos, insultos, algún billete, pancartas y dibujos de ratas, pero ni se inmutó. No hubo que lamentar incidentes y Joan Garcia dejó claro que el Barça ha contratado a un guardameta que da puntos y títulos. Seis, siete u ocho oportunidades tuvo el Espanyol, especialmente en la segunda mitad, y sus atacantes siempre se encontraron con el portero catalán. Su parada a Pere Milla en la primera mitad es ya una de las intervenciones de la Liga.

Joan Garcia sostuvo al equipo de Flick durante muchos minutos y la victoria azulgrana la remataron los jugadores que habían salido desde el banquillo, especialmente un gran Fermín. El andaluz fue clave en los dos goles del Barça. No tuvo muchas oportunidades el equipo azulgrana y las pocas que había tenido hasta el minuto 85 las había resuelto bien Dmitrovic, otro de los porteros del campeonato. Fermín realizó una gran transición a falta de cinco minutos para el final del choque para que la calidad de Dani Olmo inaugurase el marcador.

Ya cuando se entraba en tiempo de descuento, el jugador de la cantera protagonizó otra excelente jugada con pase atrás para que Lewandowski sentenciase el derbi más igualado de los últimos años, un derbi como los de antes con un Espanyol muy mejorado esta temporada.

Joan Garcia decantó el derbi para el lado azulgrana. El Barça sigue sin perder en Liga en Cornellà desde que el Espanyol cambió de casa y suma 49 puntos en la primera vuelta de la Liga, habiendo perdido solo ante el Real Madrid y el Sevilla. Los de Flick llevan once puntos más que la pasada temporada a estas alturas. Entonces eran terceros en la tabla y acabaron siendo campeones. Queda mucho, pero van en camino de repetir título. En parte, gracias a su nuevo portero.