El Barça se lleva un palo en Montilivi

Así no, Barça. Obligado a reaccionar tras el mazazo en el Metropolitano y, lógicamente, a ganar para recuperar el liderato ante el triunfo del Real Madrid, firmó un partido espeso y errático en Montilivi y cayó derrotado a manos de un Girona que completó la épica para alejarse del descenso y hacer vibrar a las 14.043 almas que vivieron un derbi de alta tensión. Los de Hansi Flick, con Raphinha de vuelta, anímicamente muy tocados (2-1).

Se invocará al espíritu del Barça de las remontadas el próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou. La hazaña es milagrosa, sí. Pero jugando así, será imposible. El Barça de Hansi Flick, experto en dar la vuelta a marcadores adversos y brindarnos noches épicas como las de las finales de la Supercopa de España y de la Copa del Rey, o la de Da Luz, necesitará mucho más para completar la épica y estar en La Cartuja el próximo 18-19 de mayo.

Ida y vuelta

Si pestañeabas, te lo perdías. Qué primer tiempo nos regalaron Girona y Barça. Y cómo vibró Montilivi con un derbi que tuvo de todo. Quien no viese el partido podría pensar que fue un partido espeso. Aburrido. Pues justo lo contrario. Que Montilivi no cantara goles en la primera mitad fue todo un milagro.

Sí, tanto Paulo Gazzaniga como Joan Garcia estuvieron inspirados bajo palos y echaron el cerrojo, siendo sus atajadas a Lamine y Vanat, respectivamente, las más brillantes, pero la falta de determinación y puntería culé pasó factura a los de Hansi Flick. Eso sí, tampoco les sonrió la suerte: dos palos, de Raphinha y el de Lamine desde los once metros.

Lamine, en el partido ante el Girona / Gorka Urresola

Salió envalentonado el Girona. Míchel, con la única novedad de Axel Witsel por un tocado Fran Beltrán, planteó una presión asfixiante que obligó a los culés a arriesgar en salida. Aun así, los de Flick lograron firmar la primera gran ocasión en los primeros compases del partido.

Fue clarísima. Lamine enganchó de primeras un pase atrás de Raphinha, pero su disparo no cogió la rosca deseada y se marchó por poco. La respuesta 'gironina' fue inmediata, con un centro peligroso de Vanat que embolsó Joan Garcia. A partir de ahí, empezó la locura.

Un Barça espeso

Se contabilizaron un sinfín de disparon en los primeros 45 minutos. Los más claros, eso sí, llevaron el sello azulgrana. Al Girona, cuyo dominio de balón fue creciendo con el paso de los minutos, le bastaba con vivir de las contras. Más o menos cómodo agazapado en su campo ante el ataque posicional culé, estuvo preciso para zafarse de la presión rival y salir de forma elegante.

Raphinha, fallón en Montilivi / Gorka Urresola

Raphinha se lo dejó todo en el césped pero, al igual que el resto de sus compañeros, estuvo más errático de lo habitual. Precisó de dos grandes ocasiones, incluido un disparo que se topó con la madera.

Un penalti polémico

Dio César Soto un minuto más. Y, en el último suspiro, Dani Olmo forzó un penalti que supuso todo un chute de adrenalina para un Barça que tenía una oportunidad de oro para marcharse a vestuarios por delante en el marcador. Blind, consciente de su error, se echó las manos a la cara.

Raphinha le cedió la responsabilidad a un Lamine que engañó a Gazzaniga... pero se encontró con la madera. Mazazo anímico para el '10', especialmente desquiciado en Montilivi. La pena máxima, sin embargo, tuvo que haberse repetido porque tanto Bryan como De Jong invadieron el área antes del golpeo.

De Cubarsí a Lemar

Salió con otro aire el Barça en la segunda mitad. Pisó campo rival con mayor determinación y tras varias intentonas, acudió al rescate un héroe tan inesperado como Pau Cubarsí. Puso la testa el central en un centro de Koundé para mandar el balón a guardar. La Masia, al rescate de un Barça necesitado.

Pau Cubarsí recibe la felicitación de sus compañeros tras marcar al Girona / GORKA URRESOLA

La alegría barcelonista fue, sin embargo, efímera. El Girona no bajó los brazos y, tan solo dos minutos más tarde, puso el 1-1 en el marcador. Jugada coral entre Arnau y Vanat que culminó Lemar a placer.

Joan, solo ante la épica 'gironina'

Y se deshizo el Barça. El tanto 'gironí' no sentó nada bien al conjunto culé, sostenido por un inconmensurable Joan Garcia bajo palos. Se nos acaban los adjetivos con el meta de Sallent.

Nada pudo hacer, eso sí, ante el zapatazo que armó Fran Beltrán desde la frontal para completar una remontada épica que brinda tres puntos vitales a un Girona que se aleja del descenso, pero amarga a un Barça que le cede el liderato al eterno rival.

Eso sí, los culés reclamaron furiosos un pisotón claro de Echeverri sobre Koundé en el inicio de la jugada al que hizo caso omiso César Soto y acabó en el tanto del ex del Celta.

Los jugadores del Girona celebran uno de los goles frente al Barça / Gorka Urresola Elvira

Buscó la épica el Barça ante un Girona con diez tras la expulsión de Joel Roca por una dura entrada sobre Lamine. Se produjo una tangana y los 'gironins' se defendieron con uñas y dientes para amarrar un triunfo clave.