El Barça se lleva a la joya de Uruguay: las condiciones del acuerdo

El Barça Atlètic de Juliano Belletti no acaba de lograr una racha de victorias que les acerque a la posición de ascenso directo. De hecho, la derrota ante el Poblense, líder de la categoría, en la última jornada, alejó al filial azulgrana hasta los siete puntos de ventaja, aunque los culers aún continúan en puestos de play-offs.

No obstante, desde las oficinas del club se ha decidido hacer una revolución en el segundo equipo, acometiendo los fichajes de hasta tres futbolistas, entre los que se encuentra el lateral izquierdo uruguayo Patricio Pacífico, de 19 años, por el que ya hay un acuerdo cerrado, tal como informó este diario y como ha confirmado Fabrizio Romano, quien incluso ha publicado su tradicional 'Here We Go'.

Patricio Pacífico, con la sub-17 de Uruguay / Selección uruguaya

Cesión con opción de compra

La operación se ha cerrado en formato de cesión, aunque el FC Barcelona podrá incorporarle definitivamente si ejecuta la opción de compra de 1,8 millones más variables por el sudamericano. Según información de Fabrizio Romano, esa misma opción de compra puede volverse obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, relacionadas con el número de encuentros que dispute

El defensa de Defensor Sporting puede jugar tanto en el lateral izquierdo, su posición más natural, como en cualquiera de los dos puestos de la pareja de centrales. Gracias a su polivalencia, disputó treinta partidos en la Primera División de Uruguay pese a su poca experiencia debido a ser tan joven.

Más refuerzos para Belletti

Más allá de Patricio Pacífico, Juliano Belletti podrá sumar a la dinámica del Barça Atlètic al delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que llegará procedente de Al Ahly, después de haber sido un nombre muy vinculado al club catalán durante todo el mercado de invierno. El delantero llegará en los próximos días a la Ciudad Condal también en calidad de cedido con opción de compra que puede convertirse en obligatoria si se cumplen ciertas variables. Sumando a Joaquín Delgado, el filial culer podrá contar con más alternativas en la parcela ofensiva, que había quedado muy lastrada por lesiones como la de Víctor Barberá y Sama Nomoko, entre otros.

También deberían cerrarse antes del cierre de mercado los fichajes de Juwensley Onstein, central zurdo de 18 años procedente del Genk, y de Ajay Tavares, extremo inglés que actualmente juega en el Norwich City, aunque en el caso del último se espera que llegue para reforzar el juvenil y no el filial directamente.