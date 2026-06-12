El Barça lleva a Florentino Pérez a los tribunales

El FC Barcelona ha pasado a la acción como había anunciado su actual presidente, Rafa Yuste. El club azulgrana no piensa pasar por alto las acusaciones que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lanzó contra el Barça, acusando al club catalán de comprar árbitros por el Caso Negreira. Este es el comunicado hecho público por el Barça.

Este es el comunicado del club azulgrana:

"El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación al día siguiente.

El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club.

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En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC BARCELONA procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal".