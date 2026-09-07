El Barça lleva el catalán al vestuario con la campaña "Parla blaugrana, parla català"

El FC Barcelona ha puesto en marcha una nueva campaña para promover el uso del catalán entre la comunidad blaugrana. Bajo el lema 'Parla blaugrana, parla català', el club y la Fundación Barça han lanzado una serie de vídeos protagonizados por jugadores y jugadoras de los primeros equipos, que explican su relación con la lengua y su importancia en el día a día.

La iniciativa busca reivindicar el catalán como uno de los elementos identitarios del Barça, además de poner en valor su papel como herramienta de integración y cohesión social. Marc Bernal, Pau Cubarsí, Fermín López, Kika Nazareth, Clara Serrajordi y Marta Torrejón son los protagonistas.

El catalán, también dentro del vestuario

Los vídeos muestran cómo se utiliza el catalán en los equipos blaugrana. Los futbolistas formados en La Masia tienen un papel destacado, pero también quienes han llegado desde otros territorios y han ido incorporando la lengua durante su adaptación al Club y a Cataluña.

Uno de los testimonios es el de Fermín López, que recuerda que comenzó a aprender catalán cuando llegó a La Masia con 13 años. El centrocampista considera que conocer la lengua es también una forma de integrarse y anima a quienes llegan de fuera a hacer el esfuerzo de aprenderla. En el equipo femenino, Kika Nazareth explica que el catalán también le ha ayudado en su adaptación al Barça y a Barcelona. La portuguesa continúa actualmente aprendiendo la lengua.

La campaña también destaca el papel de los jugadores formados en Cataluña a la hora de ayudar a sus compañeros a familiarizarse con el catalán. Pau Cubarsí es uno de los referentes y algunos de sus compañeros incluso bromean con que ejerce de profesor dentro del vestuario. Marta Torrejón destaca, por su parte, la convivencia de diferentes lenguas entre sus compañeras y pone en valor la diversidad del vestuario. La capitana también resalta la evolución de las futbolistas extranjeras, que cada vez entienden más catalán aunque todavía les cueste dar el paso de hablarlo.

La campaña también incluye un reto para adivinar palabras catalanas poco habituales, como 'galifardeu'. Marc Bernal cuenta entre risas que Szczesny aparece a veces utilizando vocabulario catalán que nadie sabe de dónde ha aprendido. Con esta iniciativa, el Barça quiere reforzar el uso del catalán como punto de encuentro dentro de un vestuario multicultural.