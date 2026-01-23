El Barça no llegó a tiempo con la cláusula de Dro

Ya ha pasado una semana desde que Dro Fernández anunció al vestuario del Barça que había tomado la decisión de dejar el Barça. Una información que adelantó SPORT. El centrocampista gallego comunicó a Flick su decisión. Un mazazo importante para el técnico germano, que lo había ‘apadrinado’ de alguna forma este curso y le había hecho debutar con la primera plantilla (incluso un par de partidos como titular) sin apenas un paso previo por el filial.

Sin citarlo explícitamente, en la rueda de prensa posterior a ese anuncio (que todavía no se ha hecho oficial por ninguna de las partes) Hansi Flick dejó varias frases lapidarias: "Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo actualmente. A los canteranos de la Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores", opinó.

FRASE LAPIDARIA

"Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no", añadió, medio mordiéndose la lengua.

Dro pone fin a su etapa en el FC Barcelona / Valentí Enrich

El caso es que la cláusula del futbolista es muy muy apetecible (seis millones de euros). Y quien se lleva el gato al agua es el PSG de Luis Enrique. Mejora ostensible de ficha y un proyecto que Luis Enrique ya explicó en su momento al chico. Decisión tomada.

Estos días, haciendo alusión a esa cláusula, ha habido bastantes críticas por parte de un sector del barcelonismo al club por no haber ligado antes su futuro. O por no haberlo blindado con esa cifra tan baja para comprar su ‘liberación’.

PROMOCIÓN EN VERANO

El caso es que el Barça en verano, cuando el chico ya tenía alguna propuesta potente sobre la mesa (entre ellas la del Manchester City) ya apretó y el Barça decidió promocionarlo y, con el beneplácito de Flick, que tuviera incidencia en la primera plantilla. Para convencerlo de era una pieza importante de futuro ya a medio plazo en el Barça.

Y cuando parecía que todo iba encaminado a una renovación a largo plazo y a tener un final feliz, llegó el jarro de agua fría. El asunto es que, según ha podido saber SPORT, el club azulgrana no llegó a tiempo para blindarlo con una cláusula más elevada. La firma de la última renovación de Dro fue en el primer trimestre de 2024. Y como era para la etapa juvenil y el chico aún estaba en el cadete A se aplicó la cláusula habitual para los juveniles, que son esos seis ‘kilos’.

REACCIÓN TRAS EL 'CLAUSULAZO' DE GUIU

El caso es que el Barça, a raíz de la fuga de Marc Guiu, estableció un nuevo sistema de cláusulas en las renovaciones. Y estas van aumentando según se van produciendo ciertos ‘incentivos’: debutar en Youth League, debutar con el Barça Atlètic, con el primer equipo. Con este nuevo asterisco en los contratos la cláusula de Dro hubiera sido de más de 20-25 millones. Pero al ser el chico de enero y no haber sucedido todavía la ‘espantá’ de Marc Guiu, no se aplicó.