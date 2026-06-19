Barça y Liverpool aprietan por Van de Ven

Micky van de Ven sigue calentando el mercado de defensas. El zaguero del Tottenham es uno de los grandes alicientes para todos aquellos equipos que busquen un central zurdo de garantías. A sus 25 años, Van de Ven se ha convertido en uno de los pocos futbolistas que se ha salvado de la quema en un equipo que ha flirteado con el descenso hasta las últimas jornadas.

Dos grandes clubes en Europa llevan tiempo peinando el mercado en busca de un central zurdo de primer nivel: Barça y Liverpool. Los azulgrana apostaron hace meses por Bastoni, pero la operación no prosperó ante las reticencias de un Inter que disparó el precio del internacional italiano. En el caso del Liverpool, el club inglés vive inmerso en una profunda revolución en la defensa que le lleva a estar atento a cuantos centrales TOP se pongan a tiro.

En las últimas horas, desde los Países Bajos, ha llegado otra confirmación que tanto el Barça como el Liverpool habrían acentuado el seguimiento y los contactos con Van de Ven. En concreto, ha sido el rotativo De Telegraaf quien aseguró que ambos clubes estarían muy pendientes de la situación contractual del internacional neerlandés.

Desde hace meses, el club londinense trata por todos los medios de ampliar y mejorar el contrato de Micky, aunque las negociaciones no van por buen camino y ambas partes parecen estar lejos de un acuerdo final. Las divergencias serían clave para que Van de Ven se planteara forzar una salida y que finalmente el Tottenham diera un paso al frente y aceptara ponerle precio para un traspaso este verano.

Coyuntura perfecta

Tal y como recoge el medio neerlandés, poco a poco el panorama se iría despejando para que Van de Ven pudiera abandonar el Tottenham. En primer lugar, tal y como hemos comentado, porque no hay forma de llegar a acuerdo de renovación. Además, el propio futbolista habría mostrado una clara predisposición a escuchar ofertas y analizar el mercado en busca de un club con mayores retos deportivos.

A estos dos factores, se debería añadir un tercero muy importante. El club inglés tiene bajo control un recambio de auténtico lujo, no en vano recupera la cesión de Luka Vuskovic, otro central que ha causado auténtica sensación en un cesión al Hamburgo y por el que también el Barça ha preguntado en los últimos meses.

Mundialista y polivalencia

Micky van de Ven se encuentra estos días bajo las órdenes de Ronald Koeman disputando el Mundial. En la gran cita ya ha exhibido dos de sus principales virtudes en el primer encuentro jugado frente a Japón. Van de Ven no ejerció de central y sí ocupó el lateral zurdo del conjunto neerlandés, una demarcación en la que también se siente cómodo y en la que puede explotar esa velocidad que le acredita como uno de los defensores más rápidos del mundo.

Van de Ven podría llegar a coincidir con De Jong la próxima temporada / ALBERT PENA / EFE

Su punta de velocidad y su facilidad para pisar el área rival le han convertido en un perfil idóneo para esos equipos que apuestan por defensas adelantadas y con vocación ofensiva. Por ejemplo, el caso del Barça.

En cualquier caso, y pese a los deseos de Micky y la constatación De Telegraaf del interés de Barça y Liverpool, la realidd es que en estos momentos el Tottenham aún no ha fijado precio por su internacional.