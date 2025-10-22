El Barça está listo para el clásico del Bernabéu

Tras un inacabable parón de selecciones y una sufrida victoria contra el Girona lograda en tiempo de descuento, volvió la pegada del Barça en la Champions. Gran resultado contra el Olympiacos antes del clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, al que los azulgranas llegan dos puntos por debajo del Real Madrid y con el objetivo de salir líderes de Chamartín.

Un enorme Fermín, con el primer ‘hat-trick’ de su carrera, y un Marcus Rashford con facilidad para ver portería en la Champions repitiendo los dos goles que marcó en Newcastle en la primera jornada, facilitaron una goleada que completó Lamine Yamal de penalti. Los seis goles sirven para que la plantilla sume tres puntos más en Europa, coja moral y recupere sensaciones antes de enfrentarse al Real Madrid, reconociendo que los azulgranas tuvieron problemas hasta que el equipo griego se quedó con un hombre menos por expulsión de Hezze, una tarjeta roja, por cierto, muy protestada por el entrenador del Olympiacos, José Luis Mendilibar.

Hasta ese momento, a pesar de ir por delante en el marcador, el Barça no estuvo cómodo. La presión del equipo griego provocó que la salida de balón no fuese limpia, que incluso Pedri perdiese muchos balones y que los griegos se acercasen al área de Szczesny más de lo deseado, aunque bien es cierto que el guardameta polaco poco tuvo que intervenir. Tras la expulsión de Hezze y el penalti transformado por Lamine por una falta de Tzolakis sobre Rashford también protestada por Mendilibar, el partido se convirtió en un paseo para los de Hansi Flick, que suman seis puntos en tres jornadas y olvidan la dolorosa derrota ante el PSG.

El clásico

El primer objetivo de la semana se ha conseguido. Ahora toca centrarse y trabajar unos días para conseguir el segundo, que no es otro que volver a asaltar el Santiago Bernabéu como ya hicieron los de Flick la temporada pasada y salir líderes de allí.

La empresa no será fácil ante un Real Madrid renovado con la llegada de Xabi Alonso a su banquillo, pero como dijo Flick en rueda de prensa, “el equipo está listo para ir allí y ganar”. Deberá trabajar estos días la línea para no tener problemas con un Mbappé que siempre juega al límite y también la presión y la salida de balón, pues el nuevo Real Madrid presiona mucho más que el Olympiacos, equipo que ayer ya creó problemas en los primeros compases del partido al Barça.

De todos modos, los seis goles en la Champions son una importante dosis de confianza, como los minutos que van acumulando Lamine Yamal y Fermín. Ambos están ya recuperados de sus lesiones y listos para el clásico, partido para el que Flick puede recuperar también a Raphinha y Ferran Torres, que ayer estuvo en el banquillo. Todo son buenas noticias antes del partido del Santiago Bernabéu.