El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski

El de Robert Lewandowski es uno de los fichajes más costosos e importantes que ha abordado el Barça en el último lustro. El club azulgrana acordó un traspaso por 45 millones de euros con el Bayern de Munich por el 'killer' polaco en 2022. Cumple Lewy su cuarta temporada vistiendo la casaca barcelonista y sus números, hasta ahora, son incontestables.

El ariete es una máquina de marcar. Y si no hubieran existido Cristiano Ronaldo y Messi probablemente hablaríamos del mejor goleador de las últimas dos décadas. El caso es que, como es habitual en estas grandes operaciones, el club azulgrana pactó un pago por plazos con la entidad bávara. Y hasta hace un par de meses aún debía más del 25% del montante total.

LA AUDITORÍA 2024/25

Según reveló la auditoría de final de temporada pasada del FC Barcelona, el club todavía adeudaba 10,6 millones de euros por el futbolista al Bayern (además de otras cantidades menores a sus anteriores clubes por derechos de formación).

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barcelona / Associated Press/LaPresse / LAP

Durante la junta general anual del Bayern de Munich, Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern de Múnich, fue contundente respecto a si todavía el Barça debía algo al club por Lewandowski: "Voy a ser claro porque la respuesta es sencilla: está pagado". Y es que el Barça habría saldado esa deuda pendiente con el Bayern por el delantero, según se desprende de las palabras del alto ejecutivo alemán.

AÚN SE ARRASTRAN PAGOS PENDIENTES

Aún arrastra deudas por traspasos la entidad barcelonista por varios jugadores como Raphinha o Dani Olmo. Así como operaciones anteriores. Algo que ocurre en todos los clubes, puesto que el pago por plazos es el modus operandi más frecuente en estas operaciones millonarias. Nadie duda de que el rendimiento del polaco ha amortizado el esfuerzo económico que se hizo por él en un momento económico tan delicado.